Ramazan Bayramı kutlanıyor

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ile Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani "Ramazan Bayramı" dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ile Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani "Ramazan Bayramı" dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Erdemir, mesajında, toplumsal dayanışmanın ön plana çıktığı Ramazan ayını geride bırakırken, sevginin ve hoşgörünün ifadesi olan Ramazan Bayramı'nı karşılamanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurun tesisine aracılık eden ulvi ve müstesna günler olduğunu kaydeden Erdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bayramı evlerimizde geçireceğiz. Akrabalarımızla, arkadaşlarımızla ve tüm sevdiklerimizle teknolojinin imkanlarını kullanarak bayramlaşacağız. Bugünleri, önlemleri alarak ve tedbirlere uyarak inşallah hep birlikte aşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz başta olmak üzere çok değerli Tatvanlı hemşerilerimin ve tüm milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu mübarek günlerin ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."

Başkan Geylani de mesajında şunları belirtti:

"Bayramlar, böyle günlerde birleşmenin bütünleşmenin, kaynaşmanın ortak duyguları yaşamanın vesile olduğu günlerdir. Dayanışma dostluğun direği, insanlığın gereğidir. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kıldığımız sürece, inanıyorum ki daha güzel günlere ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'da devleti için direnen Filistinli kardeşlerimiz, tüm İslam Alemi ve Tatvanlı hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir