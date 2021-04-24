Ramazan ayının aranılan tatlısı: Cennet çamuru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan ayının aranılan tatlısı: Cennet çamuru

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fıstık ve kaymağın aynı lezzette buluştuğu cennet çamuru, Ramazan ayı içerisinde Kilis'te en çok tüketilen tatlılar arasında yer alıyor.

Fıstık ve kaymağın aynı lezzette buluştuğu cennet çamuru, Ramazan ayı içerisinde Kilis'te en çok tüketilen tatlılar arasında yer alıyor.

Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil yapılan Kilis'e özgü cennet çamuru tatlısı, lezzetiyle Türkiye'nin en çok beğenilen tatlıları arasında yer alırken, Ramazan ayında ise iftar sofralarının aranılan tatlısı oluyor. Cennet çamuru-kaymaklı kırma künefe isimleriyle bilinen tatlının coğrafi işareti tescili Türk Patent tarafından tescil edildi. Kilis'e özgü tatlı, adı da ve tadı da farklı olan cennet çamuru, yılın her mevsiminde tüketilebiliyor. Ramazan ayında yoğun mesai yapan tatlı ustaların özenle hazırladığı cennet çamuru sadece Kilis ve bölgeden değil Türkiye'nin her tarafından yoğun talep alıyor.

Baklavacı Abdurrahman Kilimci, Cennet Çamurunun Kilis yöresine ait tescilli bir tatlı olduğunu ifade ederek, "Cennet çamuruna Ramazan ayı olması nedeniyle daha fazla talep oluyor. Gerek Kilis içerisinden gerekse il dışından taleplerimiz baya arttı. Cennet çamurunun tarihi eksiye dayanmaktadır. Ramazanlarda iftar sonrası tüketilen en önemli tatlılardan biridir" dedi.

Kilis'in dünyaca ünlü cennet çamurunun kilosu tatlının içerisine konulan fıstık ile kaymağın bolluğuna ve Kalitesine göre kilogramı 60-70 TL arasında değişen fiyat ile satılıyor.

Tatlının yapımı

Çiğ kadayıfın yağla yumuşatıldıktan sonra ocaktaki tepsiye yerleştirilerek ısıtılıyor. Daha sonra tepsiye toz şeker ilave edildikten sonra yaklaşık 20 dakika pişirildikten sonra hafif karıştırarak şerbet ve bol fıstık dökülüyor. Üzerine tarçın ve kaymak koyduktan sonra fıstık ekleyerek servise hazır hale getiriliyor. Cennet çamuru tatlısı kısacası bol fıstık, tereyağ, toz ve sıvı şeker, pudra şekeri ve tarçından atılıyor. - KİLİS

Ramazan ayının aranılan tatlısı: Cennet çamuru
Ramazan ayının aranılan tatlısı: Cennet çamuru
Ramazan ayının aranılan tatlısı: Cennet çamuru
Ramazan ayının aranılan tatlısı: Cennet çamuru
Ramazan ayının aranılan tatlısı: Cennet çamuru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz
Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz
Akdeniz cansız bedenlerle doldu! Ölüm kalım savaşı veren göçmenlere ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı
Akdeniz cansız bedenlerle doldu! Ölüm kalım savaşı veren göçmenlere ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Esra Erol Hande Erçel Meral Kaplan
Spor Cüneyt Çakır Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan ayının aranılan tatlısı: Cennet çamuru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 10:50:11. #1.16#

title