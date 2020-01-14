Rafet El Roman'dan yeni şarkı "İfşa"
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Rafet El Roman'dan yeni şarkı "İfşa"

Son günlerde sosyal medyada en çok tartışılan konu Rafet El Roman'nın ifşa haberleri oldu.

14.01.2020 11:07 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:08
Rafet El Roman'dan yeni şarkı

Rafet el Roman"ın kendisine mesaj attığını ileri süren ve bunu ifşa eden bayanın fake çıktığı anlaşıldı. Bunun üzerine misilleme yapan Rafet El Roman kendisine mesaj yazan bayanları espri mahiyetinde ifşaladı.

Şöyle bir bakınca , acaba Rafet el Roman "ın önümüzdeki günlerde çıkaracağı "İFŞA" adlı şarkının reklamı içinmiydi tüm bunlar diye düşünüyor insan . Tüm gündemine oturan, birkaç gün önce Ahmet Hakan'ın da yazısında değindiği " Bu gidişle Rafet El Roman'ın Aman be ne çektim bu İfşalardan deyip şarkı çıkarak" olay gerçek mi oluyor diye düşünmeden edemiyor insan..

Kaynak: Bültenler
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