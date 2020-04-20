Putin : Salgın Rusya'da zirve noktaya ulaşmadı Rusya'dan koronavirüs açıklaması geldi.

Rusya'dan koronavirüs açıklaması geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs (Covid-19) salgınında Rusya'nın henüz zirve noktayı görmediğini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ederken, Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle gerçekleşen bir video konferansta koronavirüs ile ilgili yaptığı konuşmada "zirveyi düzleştirmek" için tüm çabanın harcanması gerektiğini vurguladı. Putin ayrıca virüsün yayılımının kontrol altında olduğunu da ekledi.Öte yandan, ülkede 4 bin 268 kişide daha virüs tespit edilmesiyle enfekte kişi sayısı 47 bin 121'e yükselirken; 44 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölen kişilerin sayısı 405'e ulaştı.

Kaynak: DHA