Putin'den uçağı tarlaya indiren pilotlara 'Cesaret Ödülü'

16.08.2019 16:30

Dün, martı sürüsüne çarpan uçağı başarılı bir şekilde mısır tarlasına indiren 2 pilot , Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından ödüllendirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıdan sonra açıklama yaparken, "Jukovski Uluslararası Havaalanı'nın yakınlarına acil iniş yapan pilotlara 'Cesaret Ödülü' verilmesi ile ilgili bir kararname imzaladım" dedi.

Kaynak: DHA