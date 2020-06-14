Putin: "ABD'de olanlar, bazı derin iç krizlerin tezahürü"
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Putin: "ABD'de olanlar, bazı derin iç krizlerin tezahürü"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'deki olayların ülke içindeki bazı derin krizlerin tezahürü olduğunu söyledi.

Putin:
14.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:22

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'deki olayların ülke içindeki bazı derin krizlerin tezahürü olduğunu söyledi.

Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e konuşan Putin, ABD'nin Atlanta kentinde siyahi bir kişinin polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterileri değerlendirdi.

"ABD'de olanlar bazı derin iç krizlerin tezahürüdür." diyen Putin, bunları ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidara gelmesinden itibaren gözlemlediklerini belirtti.

Putin, "Trump, demokratik şekilde seçimleri kazandı. Kaybeden taraf ise meşruiyetini sorgulamak için her türlü masalı uyduruyor." diye konuştu.

Koronavirüs salgınının ABD'deki birçok sorunu ortaya çıkardığına dikkati çeken Putin, ülkenin siyasi sisteminde de sorunların olduğuna işaret etti.

Putin, "Sorunun, parti grupların çıkarlarının tüm toplum ve halkın çıkarlarının üstüne çıkarılmasında kaynaklandığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya, yeni tip silah konusunda bir numara"

Vladimir Putin, Rusya'nın yeni silah tiplerin geliştirilmesi konusunda ilk sırada olduğunu iddia ederek "Sadece mevcut silahlanma potansiyelimizi modernize etmiyoruz, yeni kompleksleri de devreye sokuyoruz. Bu anlamda, bu göstergeyle dünyada bir numara olduğumuz söylenebilir." dedi.

Askeri alanda önde gelen ülkelerin hipersonik silaha sahip olmadıklarına da dikkati çeken Putin, "Ortaklarımız bu silaha sahip olduklarında, biz büyük ihtimal bu silahlarla mücadele araçlarına sahip olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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