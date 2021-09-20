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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, okul müdürleri ve öğretmenlerle görüştü

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, okul müdürleri ve öğretmenlerle görüştü

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede görev yapan okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede görev yapan okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Belediye Başkan yardımcıları, okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Çetin, eğitimcilere ilçede yürütülen belediye hizmetleri ile ilgili bilgi verdi.

Amaçlarının çocukları geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamak olduğunu dile getiren Çetin, "Millet Kıraathanesi, Çocuk Kütüphanesi, Şehir Araştırmaları Kütüphanesi, tiyatro ve müzik kursları gibi eğitim noktasında hayata geçirdiğimiz tüm yatırımlarla gençlerimizin bilgiye ulaşma noktasındaki engelleri ortadan kaldırıyoruz. Pursaklar Belediyesi olarak tüm eğitim camiasına var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri
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