Pursaklar'a modern Veterinerlik Hizmet Binası
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Pursaklar'a modern Veterinerlik Hizmet Binası

Pursaklar'a modern Veterinerlik Hizmet Binası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pursaklar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan yeni, modern ve hijyenik Veterinerlik Hizmet Binası yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan yeni, modern ve hijyenik Veterinerlik Hizmet Binası yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan barınağın yeniden elden geçirilerek kapasitesinin artırılmasının ardından Pursaklar Belediyesi, Saray Mahmudiye'de yapım çalışmalarına hız verdiği tam donanımlı Veterinerlik Hizmet Binası'nı yıl içerisinde ilçeye kazandırmayı planlıyor.

İlçe genelinden yaralı ve hasta hayvanların tedavi ve bakımlarının, yüksek kapasiteli modern ve hijyenik bir ortamda yapılması adına çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesinin, yüksek standartlara sahip olması planlanan Veterinerlik Hizmet Binası'nda modern ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri, müşahede odaları ile ameliyat sonrası bakım bölümleri yer alacak.

Bu kapsamda modern hayvan barınağında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yetkililerden son durumla ilgili bilgi aldı.

"İki ayrı tesiste hizmet vermeye devam edeceğiz"

Sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin belediye veteriner hekimlerince mevcut hayvan barınağında yapıldığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Sokak hayvanlarının iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmesi onların en tabi hakkı. Yeni yapacağımız Veterinerlik Hizmet Binası'nda onların rahat edebilmesi için her türlü ayrıntıyı düşündük. Geçen yıl yapımına başladığımız veterinerlik hizmet binamız, modern ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri, müşahede odaları ile tam teşekküllü geçici barınağımızı bitirmek üzereyiz. Mevcut barınağımızın kapasitesini artırmıştık. İki ayrı tesiste hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Pursaklar'a modern Veterinerlik Hizmet Binası
Pursaklar'a modern Veterinerlik Hizmet Binası
Pursaklar'a modern Veterinerlik Hizmet Binası
Pursaklar'a modern Veterinerlik Hizmet Binası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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