PTT'de yeni dönem: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak
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PTT'de yeni dönem: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlilerinin teslimatlarını elektrikli skuter ile yapacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bugünden itibaren PTT'de yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Buna göre İstanbul'da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını elektrikli skuter ile yapacaklar.

Bakan Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin en köklü kurumlarından PTT, yenilikçi stratejileriyle geleceğe hazırlanırken hizmet verdiği sektörlere yön vermeye devam ediyor. İstanbul'da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını çevreci ulaşım aracı olan elektrikli skuter ile yapacaklar.

Bakan'ın yaptığı paylaşım şöyle:

PTT Kargo, İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak
PTT'de yeni dönem: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak
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