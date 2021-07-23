PSG, Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
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PSG, Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

PSG, Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun sözleşmesini uzattı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun sözleşmesini uzattı.

PSG Kulübü, Pochettino'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin bir yıllık opsiyon kullanılarak Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Espanyol, Southampton ve Tottenham'da görev yapan 49 yaşındaki Pochettino, ocak ayında PSG'nin başına geçmişti.

Pochettino yönetiminde Fransa Süper Kupa ve Fransa Kupası şampiyonlukları yaşayan PSG, Ligue 1'i ikinci sırada tamamlamış, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı final oynamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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PSG, Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun sözleşmesini 2023'e kadar uzattı - Haberler Spor
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