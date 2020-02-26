Prometeon'dan elektrikli ve hibrit otobüslere özel lastik

26.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:41

Pirelli marka premium endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon, elektrikli ve hibrit otobüsler için geliştirilen yeni lastiği satışa sundu.







Yeni MC: 01 e-URBAN serisi yakıt verimliliği ile yüksek dayanıklılık ve performansı bir arada sunuyor. Şehir içi elektrikli ve hibrit otobüs filoları için geliştirilen, aracın tüm akslarında kullanabilecek şekilde tasarlanan seri; aks başına 8,1 tona kadar artırılmış yük kapasitesi, elektrikli araç torku için dizayn edilmiş düzenli aşınmaya sahip yapısı ile elektrikli ve hibrit otobüsler için maksimum güvenlik ve konfor vadediyor.



Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon, şehir içi elektrikli ve hibrit otobüs filoları için geliştirdiği aracın tüm akslarında kullanabilen "MC: 01 e-URBAN" serisiyle artırılmış konfor, düzenli aşınma ve maksimum güvenlik vadediyor.



Dönme direncinde yüzde 10 azalma



Kullanım ömrü boyunca düzenli aşınmayı artırmak için ek zemin temas basıncı ile optimize edilmiş bir tabana sahip MC-01 e-URBAN serisi, üçlü sandviç kuşaklarıyla; artırılmış düzenli aşınma ve daha uzun lastik ömrünün yanı sıra kaplanabilir olması ve üstün direksiyon hakimiyeti ile güvenlik ve performansı bir arada sunuyor.



Serinin bir önceki versiyonuna göre yakıt verimliliği ve CO2 emisyonlarında da önemli bir iyileştirme sağlanırken, dönme direncinde de yüzde 10'luk bir azalma gerçekleşti. Aynı zamanda daha konforlu bir sürüş deneyimi sunan seri, düşük gürültü seviyesi (69dB) ile de öne çıkıyor.



Çift katmanlı taban bileşimi



Pirelli patentli, yüksek silikalı hamur içeriğiyle ıslak zeminlerde maksimum tutunma gerçekleştirebilen lastikler, daha düşük dönme direnci ve yapısal bütünlük için düşük ısı oluşturan yapısıyla en düşük sıcaklıklarda dahi tutunma ve performanstan ödün vermiyor.



Pirelli patentli altıgen topuk teli tasarım ise daha kolay montaj için yüksek esneklik ve kolay kaplanabilirliği bir arada sunuyor.



Serinin geliştirilen özellikleri



Serinin yük kapasitesi geliştirme ile birlikte 7,7 tondan 8,1 tona çıkarılırken, dönme direnci azaltılarak etiket değeri C'den B'ye yükseltildi. Ek kauçuklu yeni yapısı ve geliştirilen yanak tasarımı ile daha sağlam ve uzun lastik ömrü elde edildi.



Özellikle elektrikli araç torkuna göre geliştirilmiş düzensiz aşınmayı engelleyen yapısı ile artırılmış konfor ve daha uzun kullanım ömrünü bir arada sunuyor.



Seri ayrıca, tüm mevsimlerde yüksek güvenlik sağlayan, ulusal kış lastiği yasaları ile uyumlu "3PMSF" etiketine sahip bulunuyor.



