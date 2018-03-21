Profesyonel Basketbolcular Miniklerle Maç Yaptı

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Efesporlu oyuncular, dezavantajlı mahallelerde yaşayan öğrencilerle basketbol maçı yaptı.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Efesporlu oyuncular ve antrenörleri, dezavantajlı mahallede yaşayan Kocagür ilk ve ortaokul öğrencilerini ziyaret etti.

Öğle yemeğini öğrencilerle birlikte yiyen sporcular, onlara basketbolu anlatarak maç yaptı.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, minik öğrencileri kucaklarına alarak onlara basket attıran sporcular, öğrencilerin kendileri için yazdıkları marşı dinledi.

İl genelinde yapılan yarışmalarda ödül alan öğrencilere madalyalarını ve belgelerini Efespor Antrenörü Engin Vence verdi.

Antrenör Vence, Aydın'ı basketbolda 2. ligde temsil eden tek takım olduklarını belirterek, ziyaret ettikleri okulun öğrencilerinin maçlarda kendilerine büyük destek verdiğini söyledi.

Vence, "Görevimiz sadece sahada Aydın'ı temsil etmek değil, bize destek veren kardeşlerimizle beraber olup, onları spora teşvik etmek için biz bu ziyaretleri yapıyoruz. Bu kardeşlerimizi daha çok topluma kazandırmak için üzerimize düşen neyse yapmak için buradayız." diye konuştu.

Efespor oyuncusu Tremayne Ceyha Tippins de maçlara gelen öğrencilerin verdiği desteğin kendilerini motive ettiğini dile getirdi.

Oyucu Ali Berkan Özçiftçi ise, çocukları çok sevdiğini belirterek, kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Okulun öğrencilerinden Ergül Fidan ve Şadiye Haykır da Efespor'un tüm karşılaşmaları kazanmaları için onların yanında olduklarını belirtti.

Etkinlikte, amatör grupların müzik dinletileri ve dans gösterileri de yer aldı.