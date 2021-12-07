Prof. Dr. Teoman Duralı'ya taziye mesajları (2) - Haberler
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Prof. Dr. Teoman Duralı'ya taziye mesajları (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Kültür Sanat
Prof. Dr. Teoman Duralı'ya taziye mesajları (2)

OKTAY: GERİDE BÜYÜK BİR MİRAS BIRAKTICumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında "Türkiye'nin yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerinden, tefekkür dünyamızın önemli ismi Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı Hakk'a yürüdü.

OKTAY: GERİDE BÜYÜK BİR MİRAS BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında "Türkiye'nin yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerinden, tefekkür dünyamızın önemli ismi Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı Hakk'a yürüdü. Ülkemize yaptığı hizmetler ve çalışmalarıyla geride büyük bir miras bıraktı. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kaydetti.

BAKAN SOYLU: FİKİR DÜNYAMIZIN ÖNCÜLERİNDEN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yayımladığı taziye mesajında Duralı'nın yakınlarına başsağlığı dileyerek "Ülkemizde felsefeyi yerlileştirmenin öncüsü, müstesna kişiliği ve eserleriyle hepimize örnek teşkil eden, fikir dünyamızın öncülerinden, Ş. Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum Rabbim, mekanını cennet, makamını ali eylesin inşallah" dedi.


Prof. Dr. Teoman Duralı'ya taziye mesajları (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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