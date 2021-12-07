Prof. Dr. Teoman Duralı'ya taziye mesajları (2)

OKTAY: GERİDE BÜYÜK BİR MİRAS BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında "Türkiye'nin yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerinden, tefekkür dünyamızın önemli ismi Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı Hakk'a yürüdü. Ülkemize yaptığı hizmetler ve çalışmalarıyla geride büyük bir miras bıraktı. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yayımladığı taziye mesajında Duralı'nın yakınlarına başsağlığı dileyerek "Ülkemizde felsefeyi yerlileştirmenin öncüsü, müstesna kişiliği ve eserleriyle hepimize örnek teşkil eden, fikir dünyamızın öncülerinden, Ş. Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum Rabbim, mekanını cennet, makamını ali eylesin inşallah" dedi.