Prof. Dr. Şükrü Ersoy: "Koronavirüsün önüne geçilebilir ama deprem sizi beklemez"

07.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:20

Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği "Deprem ve Tsunami Tehlikesi" konulu konferansa katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katılımcıları doğal afetlerde alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirdi. Türkiye'de meydana gelen depremlere ait fotoğraf karelerinin de sergilendiği konferansta Ersoy, "Koronavirüsün önüne geçilebilir ama deprem sizi beklemez" dedi.



Arnavutköy Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Deprem ve Tsunami Tehlikesi" konulu konferansa katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, doğal afetler hakkında bir sunum gerçekleştirerek katılımcılara doğal afetler karşısında yapılması gerekenleri anlattı. Konferansın gerçekleştirildiği salonun önünde ise Türkiye'de meydana gelen depremlere ait fotoğraflar sergilendi. Arnavutköy Belediyesi Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaşı'nın da katıldığı konferansa, lise öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Ersoy yaptığı sunum sonrası, konferanstaki öğrencilerin deprem ile ilgili sorularını cevapladı.



"Koronavirüsün önüne geçilebilir ama deprem sizi beklemez"



Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Ben Arnavutköy'de olmaktan çok mutluyum, çünkü burası gerçekten planlaması bitmiş, İstanbul'un en gözde yerlerinden bir tanesi. Zeminsel olarak da diğer ilçelere göre biraz daha şanslı taraftadır. Bana göre deprem her şeyin önündedir. Koronavirüsün çok yakında belki önüne geçilebilir ama deprem sizi beklemez. Deprem bir an değildir bir süreçtir" dedi.



Son dönemde Türkiye'de ve dünyada meydana gelen depremlere de değinen Ersoy, "Deprem önlenemez bir tehlikedir. Esas olan afet oluşmadan riskimizi bilip zararımızı azaltmaktır. Bunu önceden yapmak gerekiyor, bu daha esastır. Bizler, depreme müdahalede sınıfı geçtik ama bundan sonra risklerimizi azaltmak üzere neler yapabiliriz, bizim bunları tartışmamız gerekiyor. Biz uzmanlar sahayı biliyoruz, nerelerde deprem olabilir bunları biliyoruz ama depremin gününü dünyada hiçbir kimse söyleyemiyor. Bu yüzden tedbirlerimizi önceden almalıyız" İfadelerini kullandı.



Olası depreme karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ise, "Artık şunu net olarak anladık ki İstanbul deprem ile ilgili olumsuzluk anlamında son derece dikkat edilmesi gereken en önemli lokasyonlardan bir tanesi. Artık şunu da biliyoruz ki bu konuda ciddi bir tedbir alınması gerekiyor. Aslında hocalarımızdan sıkça duyduğumuz 'deprem öldürmez niteliksiz bina, alınmayan tedbir insanı öldürür' diyoruz. Bu konuda belediyenin üzerine düşenler var, vatandaşın üzerine düşenler var, bilim dünyasının üzerine düşenler var. El birliği ile tedbirlerimizi alacağız ve vatandaşımızın can ve mal emniyeti temin edecek en önemli alana yatırım yapacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA