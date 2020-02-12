Prof. Dr. Nabi Avcı, Sakarya'da sevenleriyle buluşacak
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Prof. Dr. Nabi Avcı, Sakarya'da sevenleriyle buluşacak

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri seçkin programlarla devam ediyor.

12.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:15
Prof. Dr. Nabi Avcı, Sakarya'da sevenleriyle buluşacak

Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri seçkin programlarla devam ediyor.


Etkinlikler kapsamında Prof. Dr. , sevenleriyle buluşacak. Aynı zamanda eserlerini de imzalayacak olan Avcı'nın 'Enformatik Cehaletten Enformatik Zır Cehalete' söyleşisi, 13 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da Adapazarı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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