Prof. Dr. Fuat Keyman kimdir? Prof. Dr. Fuat Keyman kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Fuat Keyman eserleri!
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Prof. Dr. Fuat Keyman kimdir? Prof. Dr. Fuat Keyman kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Fuat Keyman eserleri!

07.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:56
Prof. Dr. Fuat Keyman kimdir? Prof. Dr. Fuat Keyman kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Fuat Keyman eserleri!

Carleton University, Orta Doğu Teknik Universitesi Middle East Technical University gibi önemli okullarda eğitim almış Türk akademisyen Prof. Dr. Fuat Keyman kimdir? Prof. Dr. Fuat Keyman kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Fuat Keyman eserleri!

Prof. Dr. Fuat Keyman kimdir? Prof. Dr. Fuat Keyman kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Fuat Keyman eserleri! Detaylar haberimizde.

FUAT KEYMAN KİMDİR?

Fuat Keyman, 1958 doğumlu, Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratikleşme Araştırma Merkezi (GLODEM) direktörü ve Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) kurucu yönetim kurulu üyesi. Demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, sivil toplum ve Türkiye'de devlet-toplum ilişkileri üzerine çalışmaktadır. Prof. Keyman'ın Türkiye'de ve yurtdışında yayımlanmış çok sayıda kitap ve makale çalışması bulunmaktadır. Bilim Akademisi aslî üyesidir. Ariana Esma adında bir kızı ve William Nazif adında bir oğlu vardır. Habertürk gazetesi yazarı Fehmi Koru, milliyet gazetesi yazarı Derya Sazak, Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi Dekanı Mustafa Erdoğan'la birlikte Her pazar günü TRT 1'de yayınlanan "Politik Açılım" başlıklı programa katılmaktadır.

FUAT KEYMAN ESERLERİ

Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey (İç içe Çatışmalar: Türkiye'de Milliyetçilik) (Utah University Press, Utah, 2009/10, Ayşe Kadıoğlu ile birlikte),

Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, Democracy (Türkiye'nin Yeniden-İnşası: Küreselleşme, Alternatif Moderniteler, Demokrasi) (Lexington, Oxford, 2007),

Turkish Politics in a Changing World (Değişen Dünyada Türk Siyaseti) (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007, Ziya Öniş ile beraber),

Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences (Küreselleşen Dünyada Vatandaşlık: Avrupa Soruları, Türkiye Deneyimleri) (Routledge, London, Ocak, 2005, Ahmet İçduygu ile beraber),

Globalization, State, Identity/Difference: Towards a Critical Social Theory of International Relations (Küreselleşme, Devlet, Kimlik/Farklılık) (Humanities Press, New Jersey, 1997),

Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye'de Vatandaşlık, (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009),

Türkiye'nin İyi Yönetimi, (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008),

Değişen Dünya, Dönüşen Türkiye (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006)

Türkiye ve Radikal Demokrasi (Alfa, İstanbul, 2001)

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