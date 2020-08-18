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Prof. Dr. Emre Alkin: Aşı bulunursa, altın gevşeyebilir

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Covid-19 aşısının bulunmasıyla altın fiyatlarının gevşeyebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Emre Alkin: Aşı bulunursa, altın gevşeyebilir
18.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:36

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Covid-19 aşısının bulunmasıyla altın fiyatlarının gevşeyebileceğini söyledi. Prof. Dr. Alkin, "Dünyanın önde gelen merkez bankaları ile devletler, parayı bollaştırıp faizi düşürünce altın fiyatları yükseldi" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, altın fiyatlarındaki gelişmeleri ve ileriye yönelik beklentileri değerlendirdi. Prof. Dr. Alkin, "Altının yükselmesi önce ABD Merkez Bankası'nın, hemen ardından da Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere tüm merkez bankaları ile devletlerin parayı bollaştırıp faizi düşürmeleri neticesinde gerçekleşti" diye konuştu.

HASTALIĞIN BİTMESİ DEĞİL, KONTROLÜ ÖNEMLİPiyasaya para enjekte edilmesinin, günün birinde salgına çare olacak ilacın ya da aşının bulunacağı hesabıyla herkesin elindeki tüm kozları masaya sürmesi anlamına geldiğini ifade eden Prof. Dr. Alkin şöyle devam etti: "Ekonomilerde düzelme, hastalığın kontrol altına alındığı andan itibaren olur. Pandeminin kendiliğinden kaybolması, onu kontrol altına almak anlamına gelmiyor. Mutlaka tıp biliminin bir çare bulması gerekiyor. Ben de raporlarımda sayısız kez, 'çare ekonomide değil çare tıpta' demiştim."WARREN BUFFET BİLE ALTINA YÖNELİRSE...ABD dolarına karşı güvenin azalmaya başladığını belirten Prof. Dr. Alkin, "Euro bölgesindeki istikrarsızlık da yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Bu durumda, aşı bulunsa da yaklaşan ABD seçimlerinin belirsizliği, AB ve Brexit sorunu, rekor düşük faizler, yatırımcıların altın konusundaki ısrarına devam edeceğini gösteriyor. Paranın bollaştığı faizlerin düştüğü süreçte altına yönelen yatırımcılarla dalga geçen ABD'li ünlü spekülatör Warren Buffet'ın da altına yatırım yapmaya başlaması dikkat çekici bir gelişme oldu" dedi.ALTIN FİYATLARINDA KALICI GEVŞEME İÇİN...Geçici inişlere rağmen son zamanlarda hızla yükselen altın fiyatlarının gevşemesi için salgınla mücadelede elde edilecek başarıların da etkili olabileceğini aktaran Prof. Dr. Alkin, "Ancak aşının gerçekten bulunduğuna dair bir haber altın fiyatlarını gevşetebilir" ifadelerini kullandı.TÜRK YATIRIMCI KAZANMAYA DEVAM EDER

Türkiye'deki altın yatırımcılarının, dolar kurları mevcut şekilde devam ettikçe kazanmaya devam edecekleri görüşünü dile getiren Prof. Dr. Emre Alkin "Aşı bulunana kadar gram altının hem yurt dışındaki yüksek fiyat hem de yurt içi dolar kurlardaki artış sebebiyle yatırımcısını memnun edeceğini tahmin edebiliyorum" dedi.


Kaynak: DHA

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