Prince of Persia: The Sands of Time remake çıkış tarihi hakkında açıklama yapıldı!

Ubisoft, geçtiğimiz günlerde yaptığı canlı yayın sırasında Prince of Persia: The Sands of Time remake versiyonunun Nisan 2022'den önce yayınlanacağını duyurdu. Prince of Persia: The Sands of Time remake için net tarih belli oldu mu? İşte detaylar!