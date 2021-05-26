Prince of Persia: The Sands of Time remake çıkış tarihi hakkında açıklama yapıldı!

Ubisoft, geçtiğimiz günlerde yaptığı canlı yayın sırasında Prince of Persia: The Sands of Time remake versiyonunun Nisan 2022'den önce yayınlanacağını duyurdu. Prince of Persia: The Sands of Time remake için net tarih belli oldu mu? İşte detaylar!

Ubisoft nihayet oyunseverlerin uzun süredir beklediği haberi gerçekleştirdiği etkinlik sırasında duyurmuş oldu. Prince of Persia: The Sand of Time yenilenmiş versiyonunun başlangıçta 2021'de yayınlanması planlıyordu. Ancak daha sonrasında 2022'nin Nisan ayına ertelenen oyun, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre belirtilen tarihten daha erken piyasaya sürülecek.

Oyun, tanıtım fragmanın yayınlamasından kısa bir süre sonra, yeniden yapılanacak oyun cansız grafikleri sebebiyle hayranları tarafından oldukça olumsuz tepkilerle karşılaştı. Eleştirilere yanıt veren Ubisoft, Hindistan haritasında grafik stilinin kasıtlı bir seçim olduğunu dile getirdi. Ayrıca, grafik stil seçiminde herhangi bütçe kısıtlaması olmadığı da belirtildi. Ancak, bu yapılan açıklamalardan sonra Prince of Persia: The Sands of Time remake versiyonunun Nisan 2021'e kadar ertelendiği duyurulmuştu. Bu durum, Hindistan haritasının grafikleri üzerinde çalışmaların yeniden başlandığına yönelik olarak yorumlandı.

Prince of Persia: The Sands of Time yenilenmiş versiyonu için henüz net bir tarih açıklamadı. Ancak, henüz oyunun çıkmasına oldukça uzun bir zamanın olduğu düşünülürse, Ubisoft, yayınladığı fragmanda oyunun grafiklerine ve detaylarına yönelik gelen tepkileri değerlendirip, çalışmalarını bu yönde gerçekleştireceği söylenebilir.