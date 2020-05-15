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BBC

Premier Lig: İngiltere'de maçların yeniden başlamasıyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları

İngiltere Premier Ligi'nde koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay önce sezona ara verilmişti.

Premier Lig: İngiltere'de maçların yeniden başlamasıyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları
15.05.2020 21:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:10

İngiltere Premier Ligi'nde koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay önce sezona ara verilmişti. Lig maçlarının 12 Haziran'da başlaması umuluyor. Karşılaşmalar seyircisiz oynanacak.

İngiltere hükümeti ülkede Haziran ayında profesyonel futbola dönüşü için "kapıları açtığını" açıkladı.

Kültür Bakanı Oliver Dowden, Futbol Federasyonu, Premier Lig ve alt ligleri temsil eden İngiltere Futbol Ligi (EFL) yetkilileriyle yapılan görüşme sonrası "mevcut planlarında bir sonraki aşamaya geçtiklerini" söyledi.

Peki maçlar nerede oynanacak? Oyuncular planlara destek olacak mı? BBC Spor Servisi, İngiltere'de futbola geri dönüşle ilgili bazı önemli soruları yanıtladı.

Futbolcular ve menajerler maçların yeniden başlamasına destek veriyor mu?

Genel anlamda evet. Ancak toplantılarda, geri dönüş takvimiyle ilgili bazı kaygılar da dile getirildi.

Premier Lig kulüplerinden birinin menajeri, BBC Spor Servisi'ne yaptığı açıklamada, birçok menajerin, 12 Haziran tarihinin çok erken olduğunu düşündüğünü söyledi.

Kulüplerin yeniden toplanacağı Pazartesi günü oylanacak, medikal ve antrenman protokolleriyle ilgili hala çözülmesi gereken bazı sorunlar var.

Bir kulüp yetkilisi, genç oyuncuların, daha derinlemesine düşünmeye meyilli yaşlı oyunculara kıyasla, daha çok oynamak istediğini söyledi.

Newcastle United ve İngiltere Milli Takımı'nın sol beki Danny Rose geri dönüş planını hiç tutmadığını söyledi ve sosyal medyada "Ulusun 'morali' umurumda değil" diye yazdı.

Brighton'ın yöneticilerinden Paul Barber da, personelin Covid-19 bağlantılı sağlık sorunları yaşaması halinde, kulüplerin sorumlu olacağını söyledi.

Barber, "Dönmeleri istenen ortamı mümkün olduğunca güvenli kılmak için her türlü makul önlemi aldığımızdan emin olmalıyız" dedi.


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Maçlar nerelerde oynanacak?

Premier Lig kulüpleri maçları kendi stadyumlarında oynamayı umuyor. Hükümetin maçların 10 tarafsız sahada oynanması isteğine ilk karşı çıkanlar da, ligin dibindeki altı kulüptü.

Şimdiyse, maçlar oynansa bile televizyon yayıncılarına 340 milyon sterlin geri ödeme yapması gereken kulüpler, başka sorunlarla karşı karşıya.

Emirates ve Etihad Havayolları ile Amex, Vitality ve King Power, Premier Lig maçlarının oynandığı bazı stadyumlarının isim hakları için büyük paralar ödedi.

Sponsorlar, stadyumlardaki reklam panolarında isimlerinin yer alması için para ödüyor. Kulüplerse para iadesi için müzakere yapmak istemiyor. Yetkili makamlarla görüşmeler sürüyor.

Seyircisiz oynanacak maçlarla ilgili güvenlik kaygıları neler?

Premier Lig yönetimi ve kulüpler, tekrar tekrar ne zaman güvenliyse o zaman futbola geri dönüleceğini ve Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) kaynaklarını kullanmayacakları yönünde güvenceler verdiler.

Ancak bütün maçlarda ambulanslar bulundurulması gerekiyor. NHS bunu yapamazsa, özel ambulansların kiralanması lazım.

Manchester polisi, yetki alanlarında maç yapılması fikrinden huzursuz ve bunun kaynaklarını en çok gereken yerlerden, maçlara yöneltmesi anlamına geleceğini söylüyorlar.


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Kentteki Old Trafford ve Etihad Stadyumları, Premier Lig'in en büyük kulüplerinden ikisinin Manchester United'ın ve Manchester City'nin "evleri" ve "tarafsız stadyum" yöntemi benimsenirse, önerilen 10 staddan ikisi.

Oyuncular için antrenman protokolü ne ve takım halinde idmanlara ne zaman başlanabilir?

Bu, çok ayrıntılı bir plan. Kulüplere verilen ve BBC'nin de gördüğü planlarda, her oyuncuya idman sahasında belirli bir park yeri verilmesi bile öngörülüyor.

Oyucular antrenmana kendi kıyafetleri, havluları ve su şişeleriyle gelmek zorundalar. Her gün Covid-19 belirtileri gösterip göstermedikleri kontrol edilecek. Antrenman sahasında sürekli boyunluk veya maske takmaları öneriliyor.

İdmanlarda iki metrelik sosyal mesafe kuralının gözetilmesi ve başka küçük gruplar halinde olması gerektiği kaydediliyor.

Amaç, daha kalabalık grup çalışmalarına çabuk geçmek.

Ancak futbolcular ve menajerler, burada netlik olmamasının, takımların gerçekçi olarak ne zaman birbirleriyle maç yapabilmesinin beklendiği konusunda belirsizlik yarattığına inanıyor.

Test programı ne ve uygulanabilir mi?

Tüm oyuncular tekrar tekrar gözlemlenecek ve testten geçirilecek. Premier Lig'in Hong Kong merkezli Prenetics adlı firmaya 40 bin test kiti ve bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplanması için 4 milyon sterlin ödediği tahmin ediliyor.

Belirti gösteren oyuncuların 7 gün boyunca kendisini karantinaya alması gerekiyor.

Koronavirüs olduğu tespit edilen herhangi biri, ki Brighton'ın üç futbolcusunda virüs görüldü, ya da pozitif çıkan biriyle yakın teması olanların da 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları isteniyor.

Nasıl bir ek tıbbi destek gerekiyor?

Premier Lig kulüpleri, ülkedeki en iyi tıbbi tesislerin bazılarına sahip. Covid-19'un ortaya çıkartabileceği tüm sorunlarla başa çıkabilecek bütün malzemelere sahipler.

Testi pozitif çıkan herhangi bir oyuncunun, idmanlara geri dönüşüne izin verilmesinden önce, yoğun antrenmana hazır olup olmadığını belirlemek için yoğun muayenelerden geçirilmesi gerekiyor. Buna kalp ve akciğer fonksiyonlarının muayenesi ve kan testleri de dahil.

Almanya'daki deneyimin Premier Lig'e etkisi olacak mı?

Bundesliga'da hafta sonu futbola geri dönüşün Premier Lig'deki yaklaşımı şekillendireceği şüphesiz.

Almanya'da Covid-19 ihtimalini azaltmak için 18 kulübün hepsinin oyucularının ve teknik heyetlerinin bir hafta boyunca kendilerini otellerde karantinaya almaları öğretici oldu. Maçlarda stadyumlardaki olacak kişi sayısı da 250'yle sınırlandırıldı.

Canlı yayın ekipleri dışındaki medya temsilcileri yazılı basından 10, radyodan da 1 gazeteciyle kısıtlandı. Taraftarların, stadyumların yakınlarında toplanıp toplanmayacakları da ilgiyle takip edilecek.

BBC
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