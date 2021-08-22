Premier Lig'deki derbinin galibi Chelsea
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Premier Lig'deki derbinin galibi Chelsea

Premier Lig'deki derbinin galibi Chelsea
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti.

Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi ağırladı. Chelsea'ye 7 yıl sonra geri dönen Lukaku, ikinci dönemindeki ilk maçına golle başladı.

Lukaku ile 15. dakikada öne geçen Chelsea, James'in 35. dakikada kaydettiği golle mücadeleden galip ayrıldı.

Liverpool, Brighton ve Tottenham'dan sonra Chelsea de puanını 6'ya çıkardı.?

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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