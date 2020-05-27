Premier Lig'de temaslı antrenmanlar başlıyor İngiltere Premier Lig'de kulüpler, gereksiz müdahalelerden kaçınılması şartıyla toplu ve temaslı antrenmanlara başlama konusunda anlaşma sağladı.

İngiltere Premier Lig'de kulüpler, gereksiz müdahalelerden kaçınılması şartıyla toplu ve temaslı antrenmanlara başlama konusunda anlaşma sağladı.

Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle 13 Mart'ta ara verilen sezonun yeniden başlaması için bir adım daha atıldı. Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada; takımların gereksiz müdahalelerden kaçınılması şartıyla toplu ve temaslı antrenmanlara geçmesi noktasında kulüplerin anlaşmaya vardığı kaydedildi. Ekipler geçen hafta Salı günü sosyal mesafeli antrenmanlara başlamıştı.

SIKI TERBİRLERE DEVAMAçıklamada ayrıca, Premier Lig'in önceliğinin tüm katılımcıların sağlığı olduğu belirtilerek, antrenman alanlarında en güvenli ortamı sağlamak için tıbbi protokollerin sıkı bir şekilde uygulanmaya, oyuncular ve personele haftada iki kez KOVID-19 testi yapılmaya devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: DHA