Pozantı'da marketlerde denetim yapıldı
AA - Onur Can Bulat - Güncel
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Adana'da, Pozantı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlere yönelik ayçiçeği yağı fiyat ve stok denetimi gerçekleştirdi.
POZANTI, ADANA (AA) - Adana'da, Pozantı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlere yönelik ayçiçeği yağı fiyat ve stok denetimi gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın talimatıyla çalışma başlatan zabıta ekipleri, marketlerin yağ rafları ve depolarını kontrol etti.
Ekipler, marketlerde ayçiçeği yağı stokçuluğu yapılıp yapılmadığını ve raf ile kasa arasında fiyat farklarını denetledi.
AA / Onur Can Bulat - Güncel