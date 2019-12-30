Pozantı'da kar yağışı trafiği aksattı
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Pozantı'da kar yağışı trafiği aksattı

Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi.

30.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:28
Pozantı'da kar yağışı trafiği aksattı

'nın ilçesinde yoğun kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi.


Kar yağışı nedeniyle Adana-Ankara otoyolunun Akçatekir mevkisinde ulaşımda aksama yaşandı. 3 şeritli yolun 2 şeridi tamamen kapanırken 1 şeritte trafik kontrollü sağlanıyor. Karayolları Müdürlüğüne ait iş makineleri ve belediye ekipleri, yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA
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