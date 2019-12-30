Pozantı'da kar yağışı trafiği aksattı
Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi.
30.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:28
Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi.
Kar yağışı nedeniyle Adana-Ankara otoyolunun Akçatekir mevkisinde ulaşımda aksama yaşandı. 3 şeritli yolun 2 şeridi tamamen kapanırken 1 şeritte trafik kontrollü sağlanıyor. Karayolları Müdürlüğüne ait iş makineleri ve belediye ekipleri, yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ADANA
Kaynak: İHA