Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu

21.10.2019 13:15

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Polonyalı turist yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat Sorgun Mahallesi'nde eşiyle birlikte tatil yapmakta olan 74 yaşındaki Polonyalı Leszek Waladylaw Karaczyn, eşi tarafından otel odasında hareketsiz halde bulundu. Ambulansla Manavgat'ta bulunan bir özel hastaneye kaldırılan Leszek Waladylaw Karaczyn, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Leszek Waladylaw Karaczyn'in cesedi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA