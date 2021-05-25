Polonya havayolu şirketi LOT, Belarus uçuşlarını askıya aldı

Polonya havayolu şirketi LOT, Ryanair yolcu uçağının Belarus'un başkenti Minsk'e zorla indirilmesinin ardından Minsk uçuşlarını askıya aldı.

Polonya havayolu şirketi LOT, Ryanair yolcu uçağının Belarus'un başkenti Minsk'e zorla indirilmesinin ardından Minsk uçuşlarını askıya aldı. Şirket, uçuşlarında Belarus hava sahasını da kullanmayacak. Diğer ülkelere gerçekleştirdiği uçuşlarda da Belarus hava sahasını kullanmama kararı aldı.

Belarus'un Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Rynair'e ait yolcu uçağını zorla Minsk'e indirerek uçakta bulunan muhalif gazeteciyi gözaltına almasıyla başlayan kriz giderek büyüyor. Polonya ulusal havayolu şirketi LOT'un Basın Sözcüsü Krzysztof Moczulski, Belarus'un başkenti Minsk'e düzenlenen uçak seferlerinin askıya alındığını duyurdu. LOT'un uçuşlarında Belarus hava sahasını kullanmama kararı aldığını da aktaran Krzystof Moczulski, bugüne kadar Belarus hava sahası üzerinden başka ülkelere gerçekleştirilen uçuşlar için alternatif güzergahlar belirlendiğini ifade etti.

AB, BELARUS HAVAYOLLARINA AİT UÇAKLARIN AVRUPA HAVA SAHASINA GİRİŞLERİNİ YASAKLAMIŞTI

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının dün akşamki zirvesinde de liderler, Atina'dan Vilnius'a giden Ryanair yolcu uçağının zorla Minsk'e indirilerek muhalif gazeteci Raman Protasevich'in gözaltına alınması üzerine AB havayolu şirketlerine uçuşlarında Belarus hava sahasını kullanmama çağrısı yapmıştı. AB üyesi 27 ülke lideri, Belarus havayollarına ait uçakların da Avrupa hava sahasına girişlerini de yasaklama kararı almıştı.

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı