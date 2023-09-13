Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Vali Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ve beraberindeki heyet Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Zonguldak Valiliği'ne atanan Osman Hacıbektaşoğlu'na ziyaretler sürüyor. Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak ile İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundular, hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Vali Hacıbektaşoğlu nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti. - ZONGULDAK