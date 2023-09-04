Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa Göreve Başladı

Zimbabve'de yapılan seçimlerde yeniden devlet başkanlığına seçilen Emerson Mnangagwa yemin ederek göreve başladı. Mnangagwa, seçim sonuçlarını Zimbabvelilerin yeni sömürgeciliğe karşı zaferi olarak nitelendirdi ve ülkeyi Afrika'nın üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Zimbabve'de 23-24 Ağustos'ta düzenlenen seçimlerde yeniden devlet başkanlığına seçilen Emerson Mnangagwa, yemin ederek göreve başladı.

Oyların yüzde 52,6'sını alarak 5 yıllığına yeniden devlet başkanı seçilen Mnangagwa için başkent Harare'deki Ulusal Spor Stadyumu'nda yemin töreni düzenlendi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Felix Tshisekedi de yemin töreninde hazır bulundu.

Mnangagwa, törenin açılış konuşmasında, seçimlerin barış ortamında geçmesinden dolayı Zimbabvelilere teşekkür ederek, "Zimbabveliler olarak olgun bir millet olduğumuzu gösterdik." dedi.

"Yeni sömürgeciliğe karşı zafer"

Seçimin kazananının tüm Zimbabveliler olduğunu vurgulayan Mnangagwa, seçim sonuçlarını "Zimbabvelilerin yeni sömürgeciliğe karşı zaferi" olarak nitelendirdi.

Mnangagwa, seçim kampanyası sırasındaki vaatlerini yerine getireceklerine söz vererek, ülkeyi Afrika'nın üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini, bunun için madencilik, tarım ve turizme öncelik vereceklerini söyledi.

Konuşmasında tüm Zimbabvelileri şiddete, kabileciliğe, bölgeciliğe ve nefret söylemine "hayır" demeye çağıran Mnangagwa, "Biz barışı seviyoruz, uyumu seviyoruz, hoşgörüyü seviyoruz ve bu Zimbabwe halkı olarak bizim genlerimizde var." ifadelerini kullandı.

Zimbabve seçimleri

Zimbabve Seçim Komisyonu, 23-24 Ağustos'ta yapılan devlet başkanı seçiminde Mnangagva'nın oyların yüzde 52,6'sını alarak yeniden devlet başkanı seçildiğini duyurmuştu. CCC'nin adayı Nelson Chamisa da oyların yüzde 44'ünü almıştı.

Parlamento seçimlerinin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre ise ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1980'den beri iktidarda olan Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (ZANU-PF) meclisteki 210 sandalyeden 136'sını kazanmıştı.

CCC'den yapılan açıklamada, seçim sonuçlarına itiraz edilerek, seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulunulmuştu.

Zimbabve'de polis, seçimin sonuçlarına itiraz etmeye hazırlanan gruplara yönelik ülke genelinde güvenlik önlemleri almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise seçimler sırasında yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin soruşturma açılmasını talep etmişti.