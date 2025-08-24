Zelenskiy ve Carney, Ukrayna'da Barış Sürecini ve Güvenlik Garantilerini Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kanada Başbakanı Mark Carney ile düzenlediği ortak basın toplanstısında, muhtemel bir barış anlaşmasının parçası olarak gelecekteki güvenlik garantilerinin bir üye devlete yapılan saldırıyı tüm üye devletlere yapılmış sayan NATO'nun 5. Maddesi'ne mümkün olduğunca yakın olmasını istediğini söyledi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, 34'üncü Bağımsızlık Günü'nde Ukrayna'yı ziyaret etti. Carney, başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Hepimiz bu savaşın sonunda Ukrayna için barışın garanti olması için çalışıyoruz. Böylece çocuklarımıza ne savaş ne de savaş tehdidi miras kalmasın" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, muhtemel bir barış anlaşmasının parçası olarak gelecekteki güvenlik garantilerinin bir üye devlete yapılan saldırıyı tüm üye devletlere yapılmış sayan NATO'nun 5. Maddesi'ne mümkün olduğunca yakın olmasını istediğini söyledi.

Carney ise yaptığı açıklamada, "Kanada'ya göre tek güvenlik garantisinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin olması gerçekçi değil. Bu gücün desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Kanada ve Ukrayna arasında İHA üretimi konusuna anlaşma imzalandı

Zelenskiy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Kanada Başbakanı Mark Carney ile çok anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu ziyaretin bugün, Ukraynalılar için böylesine önemli bir günde, Bağımsızlık Günü'nde gerçekleşiyor olmasından dolayı minnettarım. Kanada, Ukrayna'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğu için bu ziyaret son derece sembolik bir anlam taşıyor" dedi.

Zelenskiy, görüşmede Gönüllüler Koalisyonu bünyesindeki çalışmalar, Rusya'ya yaptırım çabaları, Ukrayna'nın yeniden inşası ve gaziler için rehabilitasyon programlarına potansiyel yardımların ele alındığını belirtti. Kanada ve Ukrayna arasında önemli anlaşmalar imzalandığını ifade eden Zelenskiy, güvenlik, gümrük konuları, enerji ve İHA üretimi gibi konularda anlaşmalar imzalandığını aktardı. Kanada'nın ABD üretimi silah ve ekipmanlarının NATO üzerinden Ukrayna'ya tedariki için kurulan Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) programına katılmaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, "Bu da 500 milyon dolarlık ek bir katkı anlamına geliyor, ki bu çok önemli bir katkı. Şu anda insansız hava araçları, savaş alanında hayat kurtarmaya yardımcı oldukları için savunma ve taktik operasyonlarda bir numaralı önceliktir. Kanada tarafından tahsis edilen fonlar, özellikle dron üretimine yönlendirilecek. Bu konuyu görüştük ve anlaşmaya varıldı" dedi. - KİEV