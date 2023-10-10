ZBEÜ Rektörü Vali Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na ziyarette bulundu. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal da hazır bulundu. Ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirildi ve teşekkürler sunuldu.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na ziyarette bulundu.

Ziyarette Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacıbektaşoğlu, Rektör Özölçer ile bir süre sohbet etti. Rektör Özölçer ise misafirperverliğinden dolayı Hacıbektaşoğlu'na teşekkürlerini sundu.

Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK