Üye Girişi
Haberler

Yusuf Ziya Yılmaz'dan Millet Vurgusu: 'Hepimizin Sicil Amiridir Millettir'

Yusuf Ziya Yılmaz'dan Millet Vurgusu: 'Hepimizin Sicil Amiridir Millettir'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti'nin halka hizmet etmeye odaklandığını ve milletin sesine kulak verdiklerini vurgulayarak, 'Hepimizin sicil amiri millettir' dedi. Parti olarak geçmişten ders alarak daha büyük hedeflere ulaşma çabasında olduklarını belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Ak Parti siyasetinin il başkanı, ilçe başkanı, milletvekili, genel başkan yardımcısı, mahalle başkanı, kim olursak olalım, hepimizin sicil amiri millettir." dedi.

Yılmaz, partisinin Kavak İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Ak Parti'nin kurulduğu günden itibaren Türkiye'ye önemli kazanımlar sağladığını söyledi.

Ak Parti olarak milletin sesine kulak verdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Ak Parti siyasetinin il başkanı, ilçe başkanı, milletvekili, genel başkan yardımcısı, mahalle başkanı, kim olursak olalım, hepimizin sicil amiri millettir. Bunu asla unutmamamız lazım. Cumhurbaşkanı'mız bir proje hazırlanırken diyor ki 'Bu işe millet ne diyor? Bana onu söyleyin, anket yapın, Milletin dediğini yapın'. İşte böyle bir genel başkanımız, liderimiz var." ifadesini kullandı.

Halk ne derse onu yerine getirmekle mükellef olduklarını dile getiren Yılmaz, "Çünkü biz halkın içinden doğan bir partiyiz. 'Ben' demeyeceğiz. 'Ben' kelimesi, siyasette çok zararlı, hastalıklı bir kelime. Bunun yerine 'Biz' diyeceğiz, biz olacağız. Biz olduğumuz takdirde güçleneceğiz. Kendimizi büyüteceğiz, geliştireceğiz, daha büyük potansiyel olacağız. Bunu milletimize daha iyi hizmet etmek için yapacağız. Hiç başka bir derdimiz yok." diye konuştu.

Ak Parti iktidarında Türkiye'de çok güzel hizmetler yapıldığını söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Geçmişi unutursak, geleceği, günümüzü ve yapılan hizmetleri iyi anlayamayız. Güzel ülkemiz çok büyük ve zorlu süreçlerden geçti. Geçmişte 8 milyonluk Bulgaristan'dan elektrik enerjisi ithal ediyorduk. Şu an Türkiye, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali ile önümüzdeki yıl 1250 megavat elektrik üretecek. 2 veya 3 yıl içinde bu, 4 bin 800 megavata yükselecek, 20 milyar dolarlık bir yatırım. Akkuyu'daki tesiste 25 bin kişi çalışıyor. Santrale yukarıdan baktığınız zaman bir ülke sevdalısı olarak inanın gözlerimiz doluyor. Bütün bunlar 22 sene içinde 'Hizmet hareketi' dediğimiz AK Parti hareketi sayesinde gerçekleşti. Bu süreçteki değişim ve dönüşümün ülkemize sağladığı büyük kazanımlar hakikaten baş döndürücü boyuta ulaştı."

Yılmaz, baş döndürücü gelişmelerin dünyanın da dikkatini çektiğine işaret ederek şöyle dedi:

"Tabii ki etrafımızda bizim büyüme ve gelişmemizi istemeyen birtakım unsurlar var. Sen ihtiyaç sahibi olursan, dünya kocaman bir pazar onlar için. Silahı da onlar satıyor, teknolojiyi de arabayı da enerjiyi de onlar veriyor. Senin pazar olmandan medet umuyorlar. Biz buna, 'Hayır' diyoruz. Yerli ve milli olmak, üretmek ve Türkiye'yi güçlü bir ülke yapmak için çabalıyoruz. Bize, 'Siz yapamazsınız' diyorlar. Biz, 'Yaparız' diyoruz. 'Siz üretemezsiniz' diyorlar. Biz, 'Üretiriz' diyoruz. Biz, 'Halkımızla büyük bir aileyiz' diyoruz, onlar ailemizi kıskanıyor. İşin özü bir olacağız, iri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

Kongreye, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Politika
AK Parti'li Nihat Zeybekçi'den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz

"Açık açık söylüyorum gördüğümüz anda çökeriz"

 İzmir'de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş

Anne yangının çıktığı gün hurda toplamaya gitmemiş

 CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki

Disipline sevk edilen teğmenlere böyle destek çıktı: Fesli hocanız gibi...
Trump'ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir

Trump'ın Beyaz Saray'da vereceği ilk emir ortalığı karıştırabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Türkiye-Galler maçından kareler! Türkiye-Galler maçından unutulmaz anlar… Yunus Akgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Akgün hangi takımda oynuyor? EXXEN canlı maç izle! Karadağ-İzlanda canlı izleme linki!Karadağ-İzlanda maçı canlı yayın bilgileri… Türkiye-Galler maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Galler maç sonucu! Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye-Galler maç özeti! Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz'ın futbol kariyeri! TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 KASIM: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve maçlar var? CANLI MAÇ İZLE! Türkiye-Galler TV8 canlı izle! Türkiye-Galler 16 Kasım canlı izle! MİLLİ MAÇ CANLI ANLATIM! Türkiye-Galler milli maçı kaç kaç? Milli maç CANLI yayın… CANLI ANLATIM | Türkiye-Galler maç özeti, Milli maç kaç kaç? Türkiye-Galler CANLI izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.