Çerçeve Yasa Af Değil Erteleme Kanunu

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen 'Çerçeve Yasa' ile ilgili özellikle sosyal medyada dolaşan ve paylaşılan 'PKK'lılara af çıktı' şeklinde paylaşımların yalan ve dezenformasyon olduğunu söyledi. Yurdunuseven, "Bu bir af kanunu değil, erteleme kanunudur. Paylaşımların tamamı yalan ve dezenformasyondan ibaret. Neden peki böyle yapıyorlar? Bugüne kadar terörden beslenen bir kesim vardı, ya da bu boşluğu doldurup kendilerine bir siyasi gelecek elde etmek isteyenler bu kısımda bulunuyorlardı" dedi.

Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinliklerine katılan Yurdunuseven, kutlama törenleri sonrası Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Süreçle birlikte ortaya çıkan Çerçeve Yasa'ya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yurdunuseven, bu yasanın her şeyden önce af yasası olmadığını hatırlattı. Yurdunuseven, "Bu bir af kanunu değil, erteleme kanunudur, af kanunu her kesimi ve her suçu kapsar. Bu sadece savcılık ve mahkeme aşamasında olanlar ile bu suçlardan hükümlü olanlar yararlanacak. Bu kanunda kesinlikle adam öldürenler, azmettirenler ya da bu suçları organize edenler kesinlikle bu suçtan yararlanamayacak. Yani PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan bundan kesinlikle yararlanamayacak. Peki kimler yararlanacak? Adam öldürme hariç 1 Haziran 2005 tarihinden sonra yardım, yataklı, örgüt propagandası ya da sempatizanlık gibi suçlardan yargılananlar yararlanacak. Bu suçlardan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyorlarsa 5 yıl, 15 yıl üstü ile yargılanıyorlarsa 10 yıl müddetle terör ile ilgili bir olaya karışmayacaklar. Eğer bu süreç içerisinde terör suçuna karışırlarsa hem eski hem de yeni suçlarından yargılanacak. Hükümlüler de ise 15 yıla kadar hapis cezası alanlar 5 yıl, 15 yıl ve üstü ceza alanların ise 10 yıl hükümleri ertelenecek. Yine bu şahıslarında 5 ve 10 yıllık dönem içerisinde terör ile ilgili hiçbir suça karışmaları gerekecek. Bu tür suçlara karıştıklarında ise tekrar infazları devam edecek" dedi.

"50 yılda harcanan para ile Türkiye bir uçtan bir uca 3 defa imar edilirdi"

Terörle mücadeleye 50 yılda harcanan para ile Türkiye'nin bir uçtan bir uca 3 defa imar edileceğini kaydeden ve yasa ile birlikte bu ekonomik kaybında önüne geçileceğini ifade eden Yurdunuseven açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sosyal medyadaki PKK'lılara af çıktı' şeklindeki haberlerin ya da paylaşımların tamamı yalan ve dezenformasyondan ibaret. Neden peki böyle yapıyorlar? Çünkü bugüne kadar terörden beslenen bir kesim vardı, terör üzerinden kendilerine menfaat ve çıkar elde etmeye çalışanlar vardı. ya da bu boşluğu doldurup kendilerine bir siyasi gelecek elde etmek isteyenler bu kısımda bulunuyorlardı. Onlara özellikle söylüyoruz ve vatandaşlarımızı da bu konuda ikaz ediyoruz 'Lütfen bunlara aldanmayın.' Biz 40-50 yıldır PKK, FETÖ, DHKPC gibi her türlü terör belasıyla uğraşıyoruz. Bizim bu 50 yıllık süreç de harcadığımız ekonomik bedel ise yaklaşık 2,3 trilyon dolar. Rakamın kafalarda kesinleşmesi için bir örnek verecek olursak bu şu demek; Türkiye'yi bir baştan sonuna kadar 3 defa yenden ayağı kaldırıp, yeniden imar edecek bir rakam"

"Biz yeni evlerden şehit cenazeleri çıksın istemiyoruz"

Süreçle ilgili şehit yakınları ve gazilerin metanetli davranmalarına da değinen Yurdunuseven, ayrıca onlara teşekkür ederek, "Bizim bu konudaki niyetimiz hayır ve akıbette hayır olacak buna inanıyoruz. Bu nedenle kanunun şimdiden vatandaşlarımızı hayırlı olmasını diliyorum. Bu kanunla ilgili lütfen aksi söyleyenlere inanmasınlar. Bizim düsturumuz şu; yeni anaların ciğerleri yanmasın ve yeni analar ağıt yakmasınlar. Biz yeni evlerden şehit cenazeleri çıksın istemiyoruz. Ben ayrıca şahit aileleri ve gazilerimize de metanetler davrandıkları ve bu metanetlerini devam ettirdikleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı