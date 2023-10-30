Yerli ve Milli Parti, Andımız'ın okutulması için çağrıda bulundu

Yerli ve Milli Genel Başkanı Teoman Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Dün Anıtkabir'de on binler hep bir ağızdan 'Andımız'ı okudu. İktidar bu sese kulak vermelidir. İstiklal Marşından sonra, büyük milletimizin en çok sevdiği ve benimsediği Andımız neden kaldırıldı? Bunun haklı bir gerekçesi var mı? Andımız kime batıyor. Neden batıyor? 'Türküm, doğruyum, çalışkanım' demenin neresi kötüdür? 'Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir" demek yanlış mıdır? Yerli ve Milli Parti olarak topluma mal olmuş 'Andımız'ı hemen, bugün tüm okullarda okutmaya başlatması için iktidara çağrıda bulunuyoruz. İktidar dış politikada ne kadar başarılı ise, Andımızı kaldırmakla o kadar yanlış yapmıştır. Eğer iktidar 'Andımız'ı okutmaya başlatmazsa; Yerli ve Milli Parti olarak, iktidara geldiğimiz gün, 24 saat içinde tüm okullarda Andımız okutulacaktır. Buna, söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika