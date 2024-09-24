Yeniden Refah Partisi'nden Üçüncü İttifak Çağrısı

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Yeniden Refah Partisi olarak önümüzdeki seçimler erken de yapılsa, zamanında da yapılsa Türkiye'nin gelecek seçimlerde AK Parti ile CHP arasındaki sıkışmışlıktan kurtarılması gerektiğine inanıyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin öncülüğünde üçüncü bir ittifakın oluşabileceğini ve bu ittifakla Türkiye'nin AK Parti ile CHP arasındaki sıkışmışlıktan kurtulabileceğini öngörüyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Terör devleti İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarını kınayarak uluslararası toplumu harekete geçme çağrısında bulunan Suat Kılıç, "İsrail terör kabinesi 7 Ekim 2023 tarihinde bu yana Gazze'de yaptığı insanlık dışı soykırımı bugün Lübnan'a taşımış bulunmaktadır. Lübnan'da da siviller hedef durumdadır. Lübnan'da da sivil yerleşimler hedef gösterilerek bombalar yağdırılmaktadır. Siber saldırıların yerini hava saldırıları almış durumdadır. Gazze'ye ilk bomba atıldığında söylediğimiz şuydu; Sıra Lübnan'da. Bugün Lübnan'a bombalar atılırken söylediğimiz şudur. Sıra bugün ses çıkarmayan çevredeki diğer Müslüman ülkelerdedir. ve bu sırayla bu şekilde devam edecektir. Çünkü İsrail devlet terörünü hükümet politikası haline getirmiş, bir terör kabinesi tarafından yönetilmektedir. Başta Arap Ligi, İslam İş birliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler olmak üzere 'Ben insanım, ahlaklı bir varlığım' diyen, masumların, sivillerin, kadınların çocukların yaşama hakkına saygı duyan' herkesi ve bütün örgütlerin harekete geçmesi kaçınılmazdır" diye konuştu.

Suat Kılıç, "Bu sosyo-ekonomik koşulları altında Türkiye'nin çok daha fazla mevcut hükümet yapısıyla yoluna devam etme imkanı görünmüyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, yüksek enflasyon, yüksek faizler, patlayan kredi kartları ödenmeyen çekler ve senetler, kapanan iş yerleri, durma noktasına gelen üretim ve tarihi rekor rakamlara ulaşan işsizlik oranları karşısında Türkiye ekonomisinin daha fazla sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Sayın Mehmet Şimşek kendisine açılan krediyi değerlendirememiş, gidişatı değiştirememiş, borç-faiz sarmalından Türkiye'yi çıkaramamış, ülke içine ve yurt dışına güven verecek dönüşümü sağlayamamıştır. Hal böyleyken Türkiye'nin gündemine erken seçimin girmesi kaçınılmazdır. Yeniden Refah Partisi olarak önümüzdeki yılın sonbaharında veya takip eden yılın ilk baharında ülkemizin ortak bir mutabakatla erken seçim zeminine taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda 23 Kasım 2025 veya 17 Mayıs 2026 tarihinin yapılacak bir erken seçim için doğru zamanlama olacağı kanaatimizi toplumumuzla paylaşıyoruz" dedi.

'ÜÇÜNCÜ BİR İTTİFAK ÜLKEYİ AK PARTİ-CHP SIKIŞMIŞLIĞINDAN KURTARIR'

Kılıç, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın 'Bir daha AK Parti'yle ittifak yapmayız' şeklindeki sözleri ile ilgili, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımız bu konuda son sözü söylemiştir. Önümüzdeki seçimler ve olası Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olarak AK Parti ile yeni bir ittifak sürecinin olmayacağını bizzat Sayın Genel Başkanımız ifade etmiştir. Söz konusu röportajda Sayın Genel Başkanımızın başka bir ifadesi daha var. Diyor ki: 'Türkiye'de sağda yeni bir yol açabiliriz. Bir üçüncü ittifakın zeminini oluşturabiliriz.' Bunu şöyle ifade edebiliriz; Yeniden Refah Partisi olarak önümüzdeki seçimler erken de yapılsa, zamanında da yapılsa Türkiye'nin gelecek seçimlerde AK Parti ile CHP arasındaki sıkışmışlıktan kurtarılması gerektiğine inanıyoruz. Seçim öne de alınsa, zamanında da yapılsa Yeniden Refah Partisi'nin öncülüğünde üçüncü bir ittifakın oluşabileceğini bu ittifakla Türkiye'nin AK Parti ile CHP arasındaki sıkışmışlıktan kurtulabileceğini öngörüyoruz."