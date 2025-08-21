Yeniden Refah Partisi'nden İsrail'in 'E1 Projesi'ne Sert Tepki

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail'in onay verdiği "E1 Projesi"ne ilişkin, "Bu Filistin Devleti'ni ortadan kaldırmaya yönelik son derece vahim bir adımdır." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in uluslararası toplumun sessizliğinden faydalanarak Gazze'yi ve Batı Şeria'yı işgal yoluna gitmesinin, Orta Doğu'nun barış ve istikrarını tehlikeli bir sürece sürüklediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in emrivakilerle ortaya koymaya çalıştığı güç politikasına çanak tuttuğunu belirten Bekin, "ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda büyük çaba gösterirken, diğer yandan ise her adımda kendisiyle danışan ve Beyaz Sarayı kendisine adeta ikinci adres yapan Netanyahu'ya Gazze işgali ve Batı Şeria konularında tam destek verdiği ortadadır." dedi.

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali genişletecek "E1 Projesi'ne" nihai onayı verdiğini anımsatan Bekin, şunları kaydetti:

"İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in geçen Perşembe günü Batı Şeria'daki 'E1' bölgesinde Doğu Kudüs ve Batı Şeria arasında kalan alana 3400 yeni Yahudi yerleşim yeri inşa etme planını açıklaması, Batı Şeria şeridini Doğu Kudüs'ten ayıracak sinsi bir proje olup, bu Filistin Devleti'ni ortadan kaldırmaya yönelik son derece vahim bir adımdır. ABD ve payandası konumundaki Siyonist İsrail tarafından oluşturulmaya çalışılan istikrarsız bir Orta Doğu'nun salt İsrail'e değil, küresel emperyalist ülkelere de fayda sağlayacağı muhakkaktır."

Tariş Üzüm Birliğinin 2025 yılı mahsulü çekirdeksiz kuru üzüm avans alım fiyatını açıkladığını anımsatan Bekin, çekirdeksiz kuru üzüm için açıklanan alım fiyatının üreticilere ekonomik acıdan zarar vermeyecek şekilde tekrar gözden geçirilmesini istedi.