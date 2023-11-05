Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Karabük'te konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "İslam ülkelerine seslendik, 'İsrail mallarını, Amerikan mallarını boykot edin.' dedik. 'Ticaret anlaşmalarınızı askıya alın.' dedik. 'Petrol vanalarını kapatın, doğal gaz vanalarını kapatın. Bu soykırımcı katillerin, yüzyılın Hitlerlerinin paradan, pazardan, sermaye kaybından başka anlayacakları bir dil yoktur. Bunlar laftan anlamaz. Güçten anlar.' dedik." ifadesini kullandı.

Karabük Yenice'de partisinin 1. Olağan İlçe Kongresine katılan Kılıç, Gazze'de yaşananları günlerdir televizyon ekranlarından film izler gibi izlediklerini belirterek, çocuk ölümleri, şehit edilen masumların gözyaşları ve akan kanları, annelerin çığlıkları karşısında gözlerin adeta kan çanağına döndüğünü dile getirdi.

Kılıç, daha fazlasını yapmanın ellerinden gelmediğine işaret ederek, "Gazze'de akan kan, yaşanan dram bizi birebir alakadar etmiyorsa, Gazze'de akan gözyaşları, kan damlaları, Anadolu'da akıyormuşçasına yüreğimizi sızlatmıyorsa vicdanımız kurumuş demektir." şeklinde konuştu.

"Ecdat yadigarı" olarak nitelendirdiği Gazze'ye herhangi bir toprak parçası olarak bakamayacaklarına dikkati çeken Kılıç, "Osmanlı İmparatorluğu'nun o topraklarda hüküm sürdüğü yüz yıllar boyunca ne bir damla kan aktı ne bir cinayet işlendi, ne bir Allah kulu merhametsizliğe muhatap oldu. Bizim o coğrafyaları yönettiğimiz yüz yıllar boyunca Orta Doğu'da huzur vardı, barış vardı, kardeşlik vardı. Ama ne zaman ki tespihin imamesini koparıp savurdular, kalan bütün taneleri etrafa savruldu." dedi.

Kılıç, bu nedenle tarihe karşı mesuliyetlerinin bulunduğunu, Gazze'ye kayıtsız kalınamayacağını, merhametsiz davranılamayacağını ve orada yaşananların göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

İsrail'in saldırıları karşısında atılabilecek adımlar olduğunun altını çizen Kılıç, "İslam ülkelerine seslendik, 'İsrail mallarını, Amerikan mallarını boykot edin.' dedik. 'Ticaret anlaşmalarınızı askıya alın.' dedik. 'Petrol vanalarını kapatın, doğal gaz vanalarını kapatın. Bu soykırımcı katillerin, yüz yılın Hitlerlerinin paradan, pazardan, sermaye kaybından başka anlayacakları bir dil yoktur. Bunlar laftan anlamaz. Güçten anlar.' dedik. Rahmetli Erbakan Hocamızın dediği gibi ama tık yok." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Birleşmiş Milletlerin (BM), "Amerika'nın dur dediği yerde duran, kalk dediği yerde kalkan, sus dediği yerde susan ve milletleri temsil etmeyen yapıya" dönüştüğünü söyledi.

Yeniden Refah Partisinin, Türkiye'de hem muhalefetin hem iktidarın yegane alternatifi olduğunu öne süren Kılıç, projelerin, çözüm önerilerinin, milli kaynak paketlerinin kendilerinde olduğunu belirterek, "Borca karşı duruş bizde. Faize karşı duruş bizde. Yeni zamlara, yeni vergilere, yüksek enflasyona karşı duruş bizde." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Nurullah Selgeçti ilçe başkanlığına seçildi.