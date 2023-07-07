Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Inam Karimov ile Görüştü

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Inam Karimov ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve hukuki işbirliğinin güçlenmesi vurgulandı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Inam Karimov ve beraberindeki heyetle görüştü.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Başkanlığının davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Karimov, beraberindeki heyetle Akarca ile bir araya geldi.

Akarca, Yargıtaydaki görüşmede, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra hukuki işbirliğinin de güçleneceğini vurguladı.

Ziyaretin iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağını daha da pekiştirdiğini ifade eden Akarca, heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Karimov ise "tek millet iki devlet" anlayışıyla işbirliği içinde olmaktan memnuniyet duyduğunu, Yüksek Mahkeme Başkanlığı görevine geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini kaydetti.

Ziyarette, Yargıtayın yapısı, işleyişi ve reform çalışmaları hakkında Azerbaycan heyetine bilgilendirme ve sunum yapıldı.