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Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Önerisi Meclis'e Sunuldu

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yapay zeka teknolojilerinin incelenmesi ve araştırma komisyonu kurulması için TBMM'de önerge sundu. Dönmez, Türkiye'nin uluslararası alanda yapay zeka yarışında yer alması gerektiğine vurgu yaptı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grubu adına söz alarak yapay zeka teknolojilerinin incelenmesi ve bu alanda bir araştırma komisyonu kurulması için önerge sundu.

Dönmez, yapay zekanın günümüzdeki önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin bu alanda geri kalmaması için adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Geçtiğimiz yasama yılında bu önergenin hazırlandığını ancak yoğunluk nedeniyle yeni yasama yılına kaldığını söyleyen Dönmez, "Üçüncü Yasama Yılında bu konu ile başlamış oluyoruz" dedi.

Yapay zeka, hayatın her alanında devrim yapıyor

Yapay zekanın sadece bir teknoloji yeniliği olmadığını, sağlık, eğitim, tarım ve güvenlik gibi birçok sektörde köklü değişimlere yol açan çok boyutlu bir devrim olduğunu belirten Dönmez, yapay zeka teknolojilerinin giderek daha fazla hayatımızın içine girdiğine dikkat çekti. "Yapay zeka, üretkenliği artıracak, verimliliği yükseltecek ve ülkemizin rekabet gücünü pekiştirecektir" dedi.

Yapay zekada uluslararası yarışta yerimizi almalıyız

Dönmez, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa Birliği ülkelerinin yapay zeka alanına yaptıkları büyük yatırımlara değinerek, Türkiye'nin de bu yarışta yer alması gerektiğini ifade etti. Ülkemizin yapay zeka teknolojilerinde ilerleme kaydetmesi için doğru adımların atılmasının önemine vurgu yapan Dönmez, bu alanda insan kaynağı ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Fırsatların yanında riskler de var

Yapay zeka teknolojilerinin sunduğu büyük fırsatların yanında bazı riskler de barındırdığını ifade eden AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, özellikle veri mahremiyeti, güvenlik ve etik konularının titizlikle ele alınması gerektiğini söyledi. Ayrıca, yapay zekanın yanlış kullanımı durumunda birey haklarına zarar verebileceği ve toplumsal eşitsizliklerin artabileceği uyarısında bulundu.

Araştırma Komisyonunun Görevleri

Dönmez, önerilen komisyonun yapay zeka politikalarını inceleyeceğini, başarılı uluslararası örnekleri analiz ederek Türkiye'nin bu alanda atması gereken adımları belirleyeceğini kaydetti. Komisyonun ayrıca, yapay zekanın toplumsal etkilerini, ekonomik yansımalarını ve güvenlik risklerini de mercek altına alacağını belirtti.

Dijital Türkiye vizyonuna katkı sunacak

Yapay zeka komisyonu kurulmasının, Türkiye'nin Dijital Türkiye vizyonuna ve milli teknoloji hamlesi hedeflerine büyük katkı sağlayacağını söyleyen Dönmez, bu teklifin ülkemizin teknolojik geleceği adına stratejik bir adım olacağını vurguladı. Tüm siyasi partilere destekleri için teşekkür ederek, önergenin Türkiye'nin geleceği için önemli bir başlangıç olacağını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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