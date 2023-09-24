Xi Jinping, Çin'in modernleşmesi için yeni sanayileşme sürecini teşvik etti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in modernleşmesi için güçlü bir fiziki ve teknolojik temel oluşturmak üzere yeni sanayileşme sürecinin teşvik edilmesinde yüksek kaliteli kalkınmanın önemini vurguladı.

BEİJİNG, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in modernleşmesi için güçlü bir fiziki ve teknolojik temel oluşturmak üzere yeni sanayileşme sürecinin teşvik edilmesinde yüksek kaliteli kalkınmanın önemini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, bu açıklamaya, yeni sanayileşme sürecinin ilerletilmesine ilişkin son talimatında yer verdi.

Xi, yeni sanayileşme sürecini hayata geçirmenin, Çin'in yeni dönemde daha güçlü bir ülke inşa etmek ve ulusal yeniden canlanmayı ilerletmek için ülkenin modernleşme hedefinde kilit bir görev olduğunu ifade etti.

Xi, Çin'in modernleşmesi için güçlü bir fiziki ve teknolojik temel oluşturmak amacıyla, yeni bir bilimsel ve teknolojik devrim ve endüstriyel dönüşüme uyum sağlayarak öncülük edilmesi, yeni sanayileşme sürecinin desteklenmesinde yüksek kaliteli kalkınma hedefine ulaşılması, ayrıca dijital ekonomi ve endüstriyel enformasyonun geliştirilmesiyle bir üretim güç merkezinin inşasının entegre edilmesine yönelik çaba gösterilmesini istedi.

Cumhurbaşkanının talimatı, Beijing'de Cuma'dan Cumartesi'ye kadar süren yeni sanayileşme sürecinin ilerletilmesine ilişkin düzenlenen ulusal toplantıda okundu.

Çin Başbakanı Li Qiang ise toplantıdaki konuşmasında, sanayi ve tedarik zincirlerinin dayanıklılık ve güvenliğini artırmanın, Çin'in endüstriyel inovasyon kapasitesinin gelişimini hızlandırmanın ve ülkenin endüstriyel yapısının optimizasyonu ile geliştirilmesini sürekli olarak teşvik etmenin önemini vurguladı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi olan Li, dijital teknoloji ile reel ekonominin derinlemesine entegrasyonu ve sanayi sektörünün yeşil gelişimi yönünde çaba gösterilmesini istedi.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi de olan Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing da toplantıda, bilimsel ve teknolojik inovasyonun güçlendirilmesi ve endüstriyel güvenliğin korunması yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.