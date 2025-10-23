Viktor Orban'dan Sert Eleştiriler: 'Savaş Çoktan Bitmiş Olurdu'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya- Ukrayna Savaşı'nın uzamasına neden olduğunu öne sürerek, "Brüksel, ABD Başkanının barış misyonuna engel olmasaydı savaş çoktan bitmiş olurdu" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 1956'da Sovyet karşıtı Macar ayaklanmasının 56. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen "Barış Yürüyüşü" sonrasında vatandaşlara hitap etti. Başkent Budapeşte'de Macaristan'ın Ukrayna'daki savaştan uzak kalması gerektiğini savunan binlerce Orban ve iktidar partisi Fidezs destekçisi vatandaşın katıldığı yürüyüş sonrasındaki konuşmasında Orban, Avrupa Birliği'nin Ukrayna politikalarına sert eleştiriler yöneltti. Orban, Ukrayna'ya güvenlik garantileri sunmak üzere bir araya gelen Gönüllüler Koalisyonu'nun "Ukrayna için Ölmeye Gönüllüler Koalisyonu" olarak adlandırılması gerektiğini söyledi. Bu koalisyonun askeri bir ittifak olduğunu savunan Orban, "Daha fazla silah ve daha fazla para göndermeye hazırlar. Ukrayna-Rusya Savaşı'nı kendi savaşları ilan ettiler ve bu şekilde savaşa katıldılar. Boyunlarına kadar savaşın içine batmış durumdalar" dedi.

Orban, "Eğer Brüksel, ABD Başkanının barış misyonuna engel olmasaydı savaş çoktan bitmiş olurdu. Herkesin bildiği üzere, eğer Donald Trump başkan olsaydı, bu savaş asla başlamazdı. ve eğer şimdi onu engellemiyor olsalardı, şimdiye kadar barış sağlanmış olurdu" ifadelerini kullandı.

"Avrupa parası, nehir gibi Ukrayna'ya akıyor"

Avrupa'nın Ukrayna'ya para dökmeye devam ettiği sürece ekonomik büyüme kaydedemeyeceğini de sözlerine ekleyen Orban, "Avrupa parası, nehir gibi Ukrayna'ya akıyor. Karşılığında yüksek enerji fiyatları, savaş kaynaklı enflasyon, çöküşün eşiğinde duran ulusal ekonomiler ve bir zamanlar dünyaca ünlü olan Avrupa fabrikalarının kapılarına kilit vurulmasını elde ediyoruz. Bu savaş sürdükçe Avrupa'da ekonomik kalkınma olmayacak" dedi.

"Macaristan, barış anlaşmasının yapılabileceği tek ülke"

Macaristan'ın Ukrayna'da barış anlaşmasının yapılabileceği tek ülke konumunda olduğunu da ileri süren Orban, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Budapeşte'de planlanan zirvenin belirsiz olarak ertelendiğini de teyit etti. Ukrayna'nın AB'ye üyeliğine de karşı çıkan Orban, bunun yerine Ukrayna ile özel bir ortaklık ilişkisi kurulması gerektiğini savundu.

"Çocuklarımızı Brüksel'in emriyle mezbahaya göndermeyeceğiz"

Macaristan Başbakanı Orban, Budapeşte'deki Barış Yürüyüşü öncesinde sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, "Budapeşte'de Barış Yürüyüşü'nün günü geldi. Bugün tüm dünyaya bir mesaj gönderiyoruz. Macaristan, savaşa 'Hayır' diyor. Ukrayna için ölmeyeceğiz. Çocuklarımızı, Brüksel'in emriyle mezbahaya göndermeyeceğiz" ifadelerine yer vermişti. Orban, ayrıca yürüyüşe ait bir dron videosu da paylaşarak, "Barış Yürüyüşü. Şimdiye kadarki en büyüğü" ifadelerini kullanmıştı.

Budapeşte sokaklarında en önde "Ukrayna için ölmek istemiyoruz" yazılı bir pankart taşıyan vatandaşların katıldığı "Barış Yürüyüşü", Orban için aynı zamanda yaklaşık altı ay sonra yapılacak parlamento seçimleri öncesinde seçim kampanyasının da başlangıç etkinliği oldu. Macaristan'ın çeşitli bölgelerinden gelerek taşıdıkları bayraklarda geldikleri yerlerin isimlerini taşıyan binlerce vatandaş, Barış Yürüyüşü'nün ardından Orban'ın konuşmasını dinledi.

Orban'ın bir numaralı siyasi rakibi olarak gösterilen muhalif lider Peter Magyar'ın da bugün Budapeşte'nin merkezinde ayrı bir gösteri gerçekleştirmesi bekleniyor. - BUDAPEŞTE