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Viktor Orban: Avrupa, Güvenlik Tehditleri ile Karşı Karşıya

Viktor Orban: Avrupa, Güvenlik Tehditleri ile Karşı Karşıya
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Avrupa'nın askeri ve iktisadi güvenlik tehditleri ile karşı karşıya olduğunu vurguladı. Orban, birlik olmanın önemine değinerek, Avrupa'nın barış ve istikrar için çözüm arayışında bulunması gerektiğini belirtti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Avrupa'da askeri ve iktisadi güvenlik tehditleri nedeniyle çok tehlikeli bir perspektifle karşı karşıya olunduğunu vurgulayarak, "Bu durum, Avrupa modelinin temelleri hakkında soru işaretlerine neden oluyor. Avrupa barışı ve istikrarı tehlikeye girmiş durumda" dedi.

Macaristan, 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleri, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaş, düzensiz göç ve iktisadi güvenlik gündemleri ile gerçekleştirilen 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde açılış konuşması yaptı. Konuşmasında Orban, "Avrupa'da durum oldukça zorlu, karmaşık ve tehlikelerle dolu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı savaş üç yıldır devam ediyor. Yakın Doğu'da terör olayları yaşanıyor, gerilim büyük bir tehdit oluşturuyor. Göç, Avrupa'da büyük bir sorun ve eşi benzeri görülmemiş bir durumda" dedi.

Orban, "Küresel ekonomi, Soğuk Savaş'tan sonra tekrar parçalanmış durumda ve gelecekte çok tehlikeli bir perspektifle karşı karşıyayız. Bu durum, Avrupa modelinin temelleri hakkında soru işaretlerine neden oluyor. Avrupa barışı ve istikrarı tehlikeye girmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"Birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz"

Yarın gerçekleştirilecek gayriresmi AB Liderler Zirvesi ile birlikte Macaristan tarihinin en geniş kapsamlı diplomatik etkinliği olan zirvedeki hitabında Orban, "Bugün bir araya gelmemizin sebebi, tehlikelerin önümüzde olduğuna inanmış olmamız. Bugün vereceğimiz yanıtlar, geleceğimizi belirleyecek. Birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz" dedi.

Orban, "Bugün, karşı karşıya olduğumuz sorunları aynı şekilde görüp görmediğimizi gözlemlememiz gerekecek. Çözümler ararken aynı yönde ilerleyip ilerlemediğimizi değerlendireceğiz. Aynı zamanda birlikte durmaya hazır olup olmadığımızı da sorgulamamız gerekiyor. Bugünkü zirvenin genel oturumunda Avrupa'nın güvenlik sorunlarını ele alacağız" açıklamasını yaptı.

"Avrupa'nın güvenlik mimarisini gözden geçirmemiz gerekiyor"

Orban, "Avrupa'da barışı yeniden nasıl tesis edebileceğimizi tartışacağız. Avrupa barış ve güvenlikte nasıl daha büyük bir rol oynayabilir, Avrupa kendini temsil etmede nasıl daha iddialı bir hale gelebilir, Avrupa kendi kaderini nasıl şekillendirebilir bunları ele alacağız. Bu konular, ABD'deki seçimlerin ardından daha güncel hale gelmiştir. Transatlantik ilişkilerin geleceği için Avrupa'nın güvenlik mimarisini gözden geçirmemiz gerekiyor" dedi.

Genel oturumun ardından ara oturumlarda göç ve ekonomik güvenlik konularının konuşulacağını ifade eden Orban, göçün bir kez daha en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Orban, "İnsan kaçakçılarını ortadan kaldırmak için transit ve menşe ülkelerle daha iyi ve pratik işbirliğine ihtiyacımız var. Menşe ülkeleri ve transit ülkeleri daha iyi desteklememiz gerekiyor. Güvenli olan üçüncü ülkelerdeki iltica başvurularını değerlendirmek ve merkezler kurmak konusunda karar vermeye hazır olup olmadığımızı belirlememiz gerekiyor. Avrupa'da bu konuda yeni bir ivme olduğuna inanıyorum" dedi.

Avrupa'nın refahının karşılıklı irtibat ve açık ekonomilere bağlı olduğunu vurgulayan Orban, korona virüs salgını ve jeopolitik tehlikelerin ardından açık bir ekonominin risk oluşturduğunun ve ülkeleri savunmasız bırakabileceğinin görüldüğünü söyledi. Orban, "Bugün, Avrupa'nın bağlantılılığını korurken stratejik özerkliğimizi nasıl güçlendirebileceğimizi tartışacağız. Bağımlılıklarımızı azaltıyor ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı koruyoruz" açıklamasını yaptı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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