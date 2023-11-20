Uluslararası 24. Çocuk Forumu'na katılan çocuklar İsrail'in saldırılarının sona ermesi çağrısında bulundu

Uluslararası 24. Çocuk Forumu'na katılmak üzere birçok ülkeden Türkiye'ye gelen çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona ermesi çağrısında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğinde düzenlenen forum için Ukrayna'dan gelen 19 yaşındaki Anastasia Zubkova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Ukrayna'da bulunduğunu söyledi.

Savaşın ilk gününde sabahın erken saatlerinde çok büyük bir sesle uyandığını ve çok korktuğunu anlatan Zubkova, bir saat içerisinde eşyalarını topladıklarını, 7 kişi tek arabayla daha güvenli bir bölgeye gittiklerini aktardı.

Zubkova, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Filistin'deki durumu kelimelerle nasıl tarif edeceğimi, kendimi nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Tek söyleyebileceğim şey durumun çok kötü olduğu. Oradan duyduğumuz her haberle kalbimiz bir kez daha acıyor. Sanırım benzerini yaşadığımız için onların neler yaşadığını biz daha iyi anlayabiliyoruz. Eğer kendimiz tecrübe etmemiş olmasaydık, ailemiz, dostlarımız, arkadaşlarımız benzer şeyleri yaşamamış olsaydı muhtemelen onların acısını bu kadar iyi anlayamazdık. Ne kadar kötü durumda olduklarını anlayabiliyorum. Benim dünyaya mesajım şu; bunun arkasındaki insanlar lütfen artık durun. Çocuklar ve insanlar acı çekiyor. Biz hayatımızda böylesi deneyimler yaşamak istemiyoruz. Lütfen artık durun."

"Orada öldürülen çocukların hiçbir suçu yok"

Foruma katılmak üzere Karadağ'dan Ankara'ya gelen 17 yaşındaki Katarina Buskovic de İsrail'in saldırılarına çok üzüldüğünü dile getirdi.

Filistin'de hayatını kaybeden çocukların masum olduğunu belirten Buskovic, "Hiçbir suçları yok. Ne bir saldırıda bulundular ne bir suç işlediler ama hiç yerine ölüyorlar. Çok üzülüyorum. Saf ve masum hayatlar hiç saf ve masum olmayan eylemler neticesinde kaybediliyor. Dolayısıyla asıl farkındalık her kim karar mercii ve yetkiliyse onlar arasında duyurulmalı ve durdurulmalılar." diye konuştu.

"Uluslararası çocukların hukuklarının korunması için bu işi yapıyoruz"

Azerbaycan'dan 16 yaşındaki Ayan Ahmedova ise böyle bir çalışmanın içerisinde olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, Çocuk Forumu sayesinde farklı ülkelerden çok sayıda kişiyle tanışma fırsatı bulduğunu söyledi.

Azerbaycan olarak Çocuk Elçiler Meclisi'nde yer almalarının esas amacının çocuk haklarını savunmak olduğuna dikkati çeken Ahmedova, şöyle devam etti:

"Biz sadece Azerbaycanlı çocukların değil uluslararası çocukların hukuklarının korunması için bu işi yapıyoruz. Filistinli çocukların da bu durumda olması gerçekten bizi çok üzüyor. Çocuklar olarak birlik olmanın tarafındayız. Bu hayatta ayak üstünde duralım, bir yer tutalım diye çocuklara tam destek olmaya çalışıyoruz. Onlar unutmasınlar, biz onlarla birlikteyiz. Her daim geleceğe attığımız adımlarda onlara destek olmaya hazırız. Onları çok seviyoruz. Sadece her şeyin iyi olmasını diliyoruz. Biz savaş istemiyoruz, barış istiyoruz."

Bulgaristan'dan gelen 16 yaşındaki Dayana Slavova, Filistin'deki herkes ve özellikle de çocuklar adına çok endişe duyduğunu belirterek, "Orada olmak, orada bulunabilmek çok büyük cesaret gerektiriyor. Umuyorum en kısa zamanda çatışmanın bittiğini görürüz." dedi.