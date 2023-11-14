Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cezayir Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin açıklama yapan Uraloğlu, "Zengin tarihi geçmişiyle bezenmiş bir kültüre sahip Cezayir'de, Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Büyükelçimiz Sayın Mücahit Küçükyılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldık" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika