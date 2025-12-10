Baybatur: 'Ulaştırmada 23 yılda Türkiye'nin çehresi değişti'

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulaşım altyapısında son 23 yılda büyük bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Baybatur, ulaştırma yatırımlarının ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine ciddi katkı sağladığını vurguladı.

Baybatur, AK Parti hükümetlerinin 24'üncü bütçesini hayata geçirdiğini hatırlatarak, "Ulaştırmada ortaya koyduğumuz projelerle Türkiye'nin her noktasına yüksek standartlı ulaşım imkanı sağlanmıştır" dedi.

Sivil havacılıkta yolcu sayısı 231 milyona ulaştı

Türkiye'nin havacılıkta tarihi bir hamle gerçekleştirdiğini ifade eden Baybatur, 2003 yılından bu yana uygulanan "Hava yolunu halkın yolu yapma" politikasıyla yolcu sayısının 231 milyona ulaştığını belirtti.

Baybatur, 2003'te 489 olan hava aracı sayısının 2025 yılı itibarıyla 2 bin 200'e; uçak sayısının ise 162'den 794'e yükseldiğini söyledi. Dış hat uçuş noktalarının 60'tan 355'e çıktığını kaydeden Baybatur, Türkiye'nin yolcu sayısında dünyada 7'nci, Avrupa'da ise 3'üncü sırada yer aldığını, aktif havalimanı sayısının da 26'dan 58'e yükseldiğini aktardı.

Karayollarında bölünmüş yol ağı 30 bin kilometreyi geçti

Türkiye'nin karayolu yatırımlarında büyük bir ivme yakaladığını belirten Baybatur, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu gibi projelerin ülkeye önemli bir ulaşım kapasitesi kazandırdığını ifade etti.

2002'de 1.714 kilometre olan otoyol uzunluğunun 3.796 kilometreye çıktığını söyleyen Baybatur, tünel sayısının 83'ten 533'e; bölünmüş yol ağının ise 6.101 kilometreden 30.014 kilometreye ulaştığını dile getirdi.

Manisa'ya 23 yılda 23 milyar liralık yatırım

Manisa'da ulaştırma yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Baybatur, "2002'de 82 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu 627 kilometreye çıkarılmıştır. Bakanlığımız tarafından 4 bin 110 metre tünel, 135 köprü ve 6 bin 582 metre köprü imalatı tamamlanmıştır. Manisa'ya yapılan ulaştırma yatırımlarının toplam maliyeti 23 milyar 165 milyon liraya ulaşmıştır" dedi.

Baybatur, İzmir-Manisa yolu, Sabuncubeli Tüneli, Manisa Çevre Yolu, Kula-Uşak yolu ve Bergama-Soma-Akhisar yolunun tamamlandığını hatırlattı. Kent genelindeki yol ve kavşak çalışmalarının sürdüğünü belirten Baybatur, İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Proje tamamlandığında 14 saatlik yolculuk süresinin 3,5 saate ineceğini ifade etti.

Öte yandan Baybatur, Banaz-Manisa arasındaki altyapı işlerinde yüzde 83 fiziki ilerleme sağlandığını belirterek hattın 2028 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti. - MANİSA