Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İsveç'e Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve eşi Olena Zelenska, İsveç'e resmi ziyarette bulunmak üzere geldi. Zelenski, İsveç Başbakanı ve İsveç Kralı ile görüşmeler yapacak ve Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonu ve güvenlik konularını ele alacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve eşi Olena Zelenska, bugün İsveç geldiğini duyurdu.

Zelenski açıklamasında eşiyle birlikte İsveç'e geldiğini, resmi ziyaret kapsamında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve İsveç Kralı Carl Gustaf ile görüşmeler yapacağını belirtti. Zelenski gündemiyle ilgili "Öncelikli görevimiz, Ukraynalı savaşçıların yerde ve havada güçlendirilmesi, özellikle savunma sanayii alanında ikili işbirliğinin geliştirilmesi, Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonu ve Avrupa-Atlantik sahasında ortak güvenliktir. NATO yolundaki İsveç'e desteğimiz tam. Birlikte tüm Baltık-Karadeniz-Azak bölgesinde güvenilir barışı garanti edeceğimize eminiz" açıklamasını yaptı.

Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska ise "Zelenski ile İsveç Krallığı ziyaretimize başladık. Bu ülke, Ukrayna'nın yaklaşık 50.000'ini barındırıyor, Ukrayna'yı savaşında ve AB yolunda sistematik olarak destekliyor" dedi.