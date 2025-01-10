Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan yeni savaş uçaklarını resmen teslim aldı. Yunanistan'ın Fransa'dan sipariş ettiği 24 adetlik Rafale savaş uçağının teslimatları tamamlandı.

RAFALE UÇAKLARININ TESLİMATI GERÇEKLEŞTİ

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, tek pilotun idame ettirdiği Rafale varyantı olan uçak, Fransa'nın Bordeaux şehrindeki Mérignac havaalanından Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssüne gelerek üste konuşlu 332. Filoya teslim edildi. Böylece Yunanistan'ın ikinci bir ek sözleşme ile 18'den 24 adede çıkardığı Rafale savaş uçağı siparişi tamamlanmış oldu.

YUNANİSTAN'IN FRANSA İLE SAVUNMA İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Yunanistan sipariş sözleşmesindeki yeni üretilen Rafale savaş uçaklarını Mart 2022'de Fransa'dan 3 adet FDI fırkateyni ile birlikte sipariş etmişti. Söz konusu teslimat ile Yunanistan, 4 yıl içerisinde sipariş ettiği Rafale savaş uçaklarını tedarik etmiş oldu. Bahse konu siparişin, uçakların yanı sıra gerekli altyapı ile birlikte Yunanistan'a yaklaşık 3.6 milyar Euro bedele mâl olduğu aktarıldı.

İLK SÖZLEŞMEDEKİ ALIMLARIN DETAYLARI

Rafale F3R standardı savaş uçakların ilk partisi için Ocak 2021'de Yunanistan ile Fransa arasında imzalar atılmıştı. Mühimmatlar, ön destek, pilot ve teknisyen eğitimi ve Yunanistan'ın Tanagra'daki hava üssünde gerekli altyapı ile birlikte yaklaşık 2.5 milyar Euro'ya tutarındaki sipariş, 12 adet az kullanılmış ve 6 adet yeni üretilmiş uçağı kapsamakta. Bu doğrultuda ilk sözleşmedeki 18 uçağın 14'ü tek kişilik, 4'ü ise iki kişilik varyantlardan oluşmakta. Bu bağlamda Yunan Hava Kuvvetleri'ne ilk Rafale savaş uçağı Temmuz 2021'de teslim edilmişti. İlk 6 uçak Yunan pilotların eğitimi için Fransa'da kalmıştı.

YUNANİSTAN'DAN EK SİPARİŞLER

Kathimerini'ye göre iki ay sonra Atina, 332. Filo'da konuşlanacak Rafale savaş uçağı sayısını 24'e yükseltmek için 1.09 milyar Euro maliyetle 6 yeni Rafale için daha sipariş vermişti. Böylece Yunanistan, toplamda 3.59 milyar Euro bedel ile ilk etapta 18, ardından 6 adetlik sipariş sözleşmesi ile 24 adet Rafale savaş uçağı tedarik etmiş oldu.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞLERDİ

Yunan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in katıldığı televizyon programında F-35'ler üzerinden Türkiye'yi tehdit etmesi gündem olmuştu. Yunan bakan, 'F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz' ifadelerini kullanmıştı.