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Türkiye ve Katar Arasında Savunma İş Birliği Protokolleri İmzalandı

Türkiye ve Katar Arasında Savunma İş Birliği Protokolleri İmzalandı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Katar'daki ziyareti çerçevesinde savunma ve yatırım alanlarını kapsayan önemli iş birliği protokolleri imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Katar'daki ziyareti çerçevesinde iki ülke arasında savunma ve yatırım alanlarını da içeren geniş çerçeveli iş birliği protokolleri imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Katar'da Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Thani ile görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye ve Katar arasında önemli anlaşmalar imzalandı. Bakanlığa bağlı ASFAT A.Ş. ve MKE A.Ş. ile Katar Savunma Bakanlığına bağlı Barzan Holding arasında, savunma ve yatırım alanlarını da içeren geniş çerçeveli iş birliği protokollerini imzaladı.

İmzalanan protokollerin Katar ve Türkiye arasındaki ortak yatırımlar ve iş birliklerini içerdiği ve iki ülkenin mutabık kaldığı herhangi üçüncü bir ülkeyle de ortak iş birliği kurma ve geliştirme amacını taşıdığı belirtildi. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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