Türkiye ve Gürcistan Arasındaki Stratejik İlişkiler Güçleniyor

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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Nikoloz Samkharadze, iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgedeki güvenlik konularını masaya yatırdı.

AK Parti Artvin Milletvekili ve Türkiye- Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Faruk Çelik, Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Nikoloz Samkharadze ile bir araya geldi.

Çelik, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin bölgede çok büyük bir ülke olduğunu, dosta güven veren politikalarını bütün dünyanın izlediğini, düşmanca yaklaşanlara karşı da caydırıcı kalkınma hamlesi içinde olduğunu kaydetti.

Her iki ülkenin de istikrarsız bir coğrafyada bulunduğuna işaret eden Çelik, Ankara ve Tiflis'in bölgede güven limanları olmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Her ülkenin kendisine göre politikalarının olduğunu, bütün konularda mutabakatın sağlanmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Çelik, "Ancak müşterekler noktasında ilerleme devam ederse itilafların çözümüne ciddi katkı sağlar." dedi.

Çelik, Türkiye ile Ermenistan ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyi olmasının bölge açısından çok önemli olduğunu anlattı.

Türkiye'nin, ülkelerin toprak bütünlüğü prensibine büyük önem verdiğini dile getiren Çelik, "Türkiye bunu uluslararası bütün toplantılarda net bir şekilde ifade ediyor. Gürcistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne de bu kararlılıkla bakıyoruz." diye konuştu.

Faruk Çelik, Türkiye'nin bugüne kadar terör örgütlerinden çok çektiğini, bu konuda gösterilen hassasiyetin öneminin bilincinde olduklarını vurguladı.

Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Nikoloz Samkharadze de Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin çok stratejik olduğunu söyledi.

Samkharadze, her iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, eğitim, kültür ve diğer alanlardaki ilişkilere önem verdiklerini, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını arzuladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
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