Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü

'BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULARI ELE ALDIK'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bakanlıktaki görüşmelerin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Türkiye-Fransa ilişkilerine dair çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Fransa ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel konuları detaylıca ele alma imkanımız oldu. Hem Sayın Macron hem Sayın Erdoğan, Türkiye-Fransa ilişkilerinin daha da ileri taşınması için bizlere siyasi direktiflerini vermiş durumda. 'İki ülke arasındaki ticari, ekonomik, siyasi ve diğer alanlardaki ilişkileri nasıl daha iyiye taşıyabiliriz' diye var gücümüzle çalışıyoruz. 'Türkiye-Avrupa Birliği konularında şu anda mevcut olan tıkanıklığı nasıl aşabiliriz, neler yapılabilir' bu konularda da değerli meslektaşımla görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

'DEAŞ'LA MÜCADELEYİ GÖRÜŞTÜK'

Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve Vize Serbestisi Anlaşması'nın devreye girmesinin, hedeflerinin başında olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Bu konuyu nasıl ilerletebiliriz, neler yaparız, aramızda var olan diğer birtakım konular neler', onları da görüştük. Ayrıca, Avrupa güvenliği kapsamında, 'NATO'nun içerisinde Avrupa güvenliğini nasıl ilerletebiliriz, neler yapılabilir' bu konuyla da ilgili nitelikli görüş alışverişinde bulunduk. İki ülkenin hem NATO'da hem Avrupa güvenliğinde oynadığı önemli rolü dikkate aldığımızda, burada da yapabileceğimiz çok şey olabileceğini, bunun için de daha fazla bir araya gelip, bazı konuları tartışmamız gerektiğinin altını çizdik. Bölgesel konularda Fransa ile Türkiye'nin önünde büyük bir iş birliği ve görüşme dosyası var. Bunlar arasında Suriye, Gazze, İran'daki gelişmeler, Akdeniz güvenliği başta olmak üzere küresel güvenliği ilgilendiren Rusya-Ukrayna savaşı, bu da çok ciddi vaktimizi aldı, bu konuları gündeme getirdik. Diğer taraftan, 'DEAŞ'a karşı mücadelenin kesintisiz devam etmesi için neler yapılmalı', kendi aramızda önemli bir konuydu, onu görüştük. 'Gönüllüler Koalisyonu'nun devam eden çalışmaları ve bu konuda Türkiye'nin yapabileceği katkılar ve Rusya-Ukrayna görüşmelerinde gelinen son aşamayı da masaya yatırma imkanımız oldu. Daha burada belirtemediğim çok konu var aslında, gündeme getirdiğimiz. Türkiye-Fransa arasındaki ilişkilerin konu setinin genişliğini de gösterir bir durum. Çok verimli görüşmeler oldu. Ben tekrar kendisine geldikleri için ve bu nitelikli görüş alışverişinden dolayı teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'RUS SALDIRILARINA KARŞI BASKIYI ARTIRMALIYIZ'

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot, terörle mücadelenin ikili iş birliğinin en önemli konularından olduğuna işaret ederek, "Ülkelerimiz önemli tehditler karşısında. DEAŞ tehdidi bunlardan birisi. Bu kapsam içerisinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Orada hızlı bir ilerleme olduğunu görüyoruz. Ukrayna desteğimizden bahsettik. Fransa, Türkiye'nin ve 'Gönüllüler Koalisyonu'na katılımını desteklemekte ve olumlu bulmakta. Rus saldırılarına karşı baskıyı artırmalıyız. Rusya'nın petrol kaynaklarını azaltmalıyız. Bu kapsamdaki hayalet filo ile mücadelemizi devam ettirmeliyiz. Karadeniz için bu önemli. Türkiye, Gazze'deki ateşkesin garantörlerinden birisi. Bunun sağlandığından emin olmalıyız. İnsani yardımların, insani koridorlar vasıtasıyla ulaştığından emin olmalıyız. New York'taki beyanname kapsamında iki devletli çözüm için Türkiye'nin ve Fransa'nın önemli görevleri var. Kafkasya güneyinde ise Fransa; Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini desteklemekte. Bu kapsamda sınırların yeniden açılması, bölgesel etkinliğin arttırılması, her iki devletin egemenliği kapsamında, bölgenin refahı için herkesin faydası için son derece önemli. Bunun dışında NATO kapsamındaki iş birliğimizden bahsettik. Türkiye-Fransa ortaklığı her seviyede son derece yoğun. Buna bir örnek ise ekonomik alandaki iş birliğimiz. 2024 yılında ticaret hacmi olarak 23 milyar avroyu aştık, 2025 yılında daha da ötesine gitmeyi öngörüyoruz. Bu ortaklık Türkiye-AB ilişkileri için de son derece önemli. Kıtamızın otonomik bağımsızlığı için de son derece önemli bir konu. Elbette bazen görüş farklılıklarımız olabilir. Fakat her zaman bir uzlaşı, iş birliği zemini ve dayanışma zemini bulmaya çalışıyoruz" diye konuştu.