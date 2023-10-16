Türkiye ve Çin, Filistin-İsrail çatışması hakkında görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin-İsrail çatışması hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan da çatışmanın tırmandığını ve sivil kayıpların durdurulması gerektiğini vurguladı. Ateşkes sağlanarak uzun vadeli bir çözüm bulunması gerektiği belirtildi.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazar günü Filistin- İsrail çatışması hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Filistin ile İsrail arasındaki çatışmanın giderek tırmandığına işaret eden Fidan, sivil kayıpların ve yerinden edilmelerin durdurulması, ayrıca savaşın tüm bölgeye, hatta daha da geniş bir alana yayılmasının önlenmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Bir an önce ateşkes sağlanarak Filistin meselesine uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini belirten Bakan Fidan, iki devletli çözüm olmaksızın herhangi bir çözümün uygulanabilir olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'deki sivillere uyguladığı cezalandırıcı tedbirleri kabul etmediğini söyleyen Dışişleri Bakanı, Çin'in Güvenlik Konseyi'nde Filistin meselesine çözüm bulma çabalarını desteklediklerini ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang ise meşru müdafaa hakkının uluslararası insani hukuka uygun olarak kullanılması ve masum sivillerin canına mal olmaması gerektiğini söyledi.

İlgili tarafları itidalli davranmaya, bir an önce ateşkes ilan etmeye ve diyalog arayışına girmeye çağıran Wang, Gazze'deki insanların temel yaşam koşullarının güvence altına alınması ve insani yardım erişiminin bir an önce açılması gerektiğini vurguladı.

Filistin meselesinin daima Ortadoğu'daki sorunların temelinde yer aldığını belirten Wang, bu mesele adil ve makul bir çözüme kavuşturulmadan Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanamayacağını söyledi. Bakan, Filistin meselesini çözmenin tek yolunun, BM Güvenlik Konseyi kararlarının etkin şekilde uygulanması ve iki devletli çözümün gerçek anlamda hayata geçirilmesi olduğunun bir kez daha kanıtlandığını belirtti.

Çatışmaların büyümesini engellemek ve insani felaketi önlemek üzere Çin'in ilgili taraflarla iletişim ve koordinasyon halinde olduğunu hatırlatan Wang, Birleşmiş Milletler ve ikili kanallar aracılığıyla Gazze Şeridi'ne acil insani yardım sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Wang, Çin'in değişken uluslararası konjonktüre daha fazla emniyet getirebilmek adına iki devletli çözümün uygulanmasına yönelik tüm çabaları destekleyeceğini ve bu konuda Türkiye ile iletişimi sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.