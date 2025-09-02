Türkiye ve Azerbaycan Çalışma Bakanlıkları Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev'i Türkiye'de ağırladı.

Bakan Işıkhan, Ortak Daimi Komisyon 12'nci Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planı İmza Töreni öncesinde Bakan Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Işıkhan, ikili görüşmede Aliyev'in göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ikili ziyaretini Türkiye'ye yapmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabule, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da eşlik etti.

Ortak Daimi Komisyon 12'nci Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planı İmza Töreni kapsamında Bakanlık Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda bir program düzenlendi. İmza töreninde konuşma yapan Bakan Vedat Işıkhan, "Tek Millet, İki Devlet" şeklinde tanımlanan ikili ilişkilerin her geçen gün gelişiyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın imzalamış oldukları Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz 'müttefiklik' seviyesine ulaşmıştır. Çalışma Bakanlıkları olarak bu ilişkilere katkı sağlayacak ve ona yeni boyutlar kazandıracak iş birliğimizi geliştirme yönünde ortak bir iradeye sahibiz. Bugün 12'ncisini düzenlediğimiz 'Ortak Daimi Komisyon', mevcut iş birliği anlaşmamız çerçevesinde 23 yıldır ortak çalışmalarımızı kolaylaştırıyor. Pek çok ülke ile benzer iş birliği yöntemlerimiz bulunsa da gururla ifade edebilirim ki, en köklü ve uzun soluklu 'Ortak Daimi Komisyon', Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu mekanizmadır" diye konuştu.

"İlk ziyaret Türkiye'ye"

Daha önce gerçekleştirilen iş birliği toplantılarında verimli temaslarda bulunduklarının altını çizen Bakan Işıkhan, "Kıymetli kardeşim Sayın Aliyev, o dönemde Bakan Yardımcısı olarak katkılarını sunmuştu. Şimdi ise Bakan olarak ilk yurt dışı ikili ziyaretini, ikili ilişkilerimize yakışır bir şekilde, Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Bakü'de gerçekleştirdiğimiz 11'inci Ortak Daimi Komisyon Toplantısında kararlaştırılan otuz maddelik 2024-2025 Eylem Planı, büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu durum, somut iş birliğimizin ne kadar verimli ilerlediğinin göstergesidir" dedi.

"Protokol iş birliğini derinleştirecek"

12'nci Ortak Daimi Komisyon Toplantısı'nın mevcut iş birliğinin derinleşmesine katkı sağlayacağını belirten Işıkhan, "Kıymetli kardeşimle imza altına alacağımız Toplantı Protokolü ve eki Eylem Planı ile çalışma hayatı, istihdam hizmetleri, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, rehberlik ve teftiş gibi önemli alanlarda önümüzdeki dönemde Bakanlıklarımız arasında gerçekleştirilecek işbirliğimiz daha somut hale getirilecektir" ifadelerini kullandı.

"Karşılıklı yatırım ve istihdam genişletiliyor"

Karşılıklı olarak; yatırımların yaklaşık 38 milyar doları bulduğunu belirten Bakan Işıkhan, "Vatandaşlarımıza nitelikli istihdam olanaklarını da genişletiyoruz. Bakanlıklarımız arasında yakın ilişkilerin geliştirilmesine de büyük bir önem veriyoruz. Pek çok uluslararası platformda birlikte hareket ediyoruz. Bu kapsamda Bakü'de kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi'nin faaliyete geçmiş olmasını çok önemli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Ankara'da, 'Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Konferansı'nı gerçekleştirmiştik. Bu iş birliğimizin devamı niteliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma Bakanları Toplantısı'na Azerbaycan'ın Aralık ayında ev sahipliği yapacak olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

"OECD Beceriler Zirvesi'ne özel davet"

Bakan Işıkhan, "Öte yandan, OECD ile iş birliğinde 27-28 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenleyeceğimiz 'OECD Beceriler Zirvesi'ne Azerbaycan'ın özel davetlimiz olarak katılacağını bildirmekten şeref duyuyorum. Her alanda olduğu gibi çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında da tecrübe ve birikimlerimizin paylaşılmasını çok değerli buluyorum" diye konuştu.

Protokol kapsamında teknik ekiplerin hazırladıkları Eylem Planı'nın somut çalışmalar içerecek olmasının işbirliğinin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağına vurgu yapan Işıkhan protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "Bakanlar olarak bizler de çalışmaların uygulanmasını sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Bu süreçleri sorunsuz bir şekilde yürüttüğümüz Azerbaycanlı muhataplarımıza ve teknik ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum. İmzalayacağımız protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev, Ortak Daimi Komisyon 12'nci Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planını imzaladı. - ANKARA